Les pilotes Mercedes pourraient être appelés à la prudence

Dimanche dernier, les messages radio se sont multipliés en course depuis le muret des stands Mercedes, intimant l'ordre à Valtteri Bottas et Lewis Hamilton d'être prudents et d'éviter au maximum les vibreurs en raison de problèmes de capteurs de boîte. L'écurie de Brackley assure que la situation était critique et qu'une ou les deux monoplaces auraient pu abandonner à tout moment. Toute l'énergie est consacrée à la recherche d'une solution, pour un problème qui semble désormais plus clairement identifié.

"Je suis confiant quant au fait que l'équipe a déjà essayé de faire des choses pour ce week-end", assure ce jeudi Valtteri Bottas, vainqueur la semaine passée sur le Red Bull Ring. "Naturellement, le règlement limite ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire au niveau de la boîte de vitesses. Mais ils ont localisé le problème. J'ai pleinement confiance dans le fait que nous allons le régler, la question est de savoir quand."

Le Finlandais ne nie pas que les avancées sur ce sujet brûlant auront une incidence directe sur le comportement à adopter de la part des pilotes. Si la situation n'était pas suffisamment rectifiée, il pourrait leur être demandé de jouer davantage la prudence que le week-end dernier, dans le but de ramener des points importants pour le championnat.

"Vendredi nous allons utiliser un certain nombre de capteurs et surveiller ce qui se passe pour voir si le problème réapparaît", explique Bottas. "Si c'est le cas, c'est sûr que nous devrons être prudents. Nous voulons finir la course et prendre le maximum de points possible. Mais nous devrions être plus sages vendredi pour voir comment se présentent les choses. Nous pourrions devoir piloter différemment, nous verrons bien."

Un pilotage différent et loin des vibreurs ? Interrogé sur cette éventuelle consigne, Lewis Hamilton s'est contenté d'une réponse laconique : "Nous faisons ce que l'on nous dit de faire, la plupart du temps !"