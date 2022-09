Bottas s'inquiète pour son moteur, en flammes à Zandvoort

Au Grand Prix des Pays-Bas, Valtteri Bottas avait l'opportunité de mettre un terme à une série de cinq courses consécutives sans marquer le moindre point, mais ça n'a pas été le cas. Le pilote Alfa Romeo a en effet été contraint d'immobiliser sa monoplace en bord de piste au début du 54e tour, victime d'un souci mécanique.

Cela pourrait s'avérer préjudiciable pour Bottas, qui a déjà dépassé la limite de quasiment tous les éléments de l'unité de puissance. Être équipé d'un nouveau groupe propulseur lui vaudrait donc d'être relégué en fond de grille à nouveau – bien qu'il ne se soit de toute façon pas extirpé de la Q1 lors des deux derniers Grands Prix.

"Nous avons eu un problème technique, probablement lié au moteur, mais je n'en ai pas encore eu la confirmation", a indiqué Bottas au site officiel de la F1 après la course. "Le bruit n'était pas prometteur, alors on verra. Mais il est probable que ce moteur soit fichu. La sensation était bonne jusque-là, et soudain, au début de la ligne droite, j'ai commencé à perdre la puissance, à entendre des bruits étranges, j'ai vu des flammes dans le rétroviseur. C'était fini."

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

À ce stade de la course, le Finlandais était 13e avec environ 45 secondes de retard sur la dixième place occupée par Lance Stroll. Pourtant, interrogé par Motorsport.com sur la possibilité de marquer des points, il était convaincu que rejoindre le top 10 était à sa portée. "Je pense que les points auraient été difficiles, mais à mon avis, nous en aurions été très proches", a-t-il répondu.

"Le rythme de course était meilleur que celui en qualifications. Ça fait plaisir. Mais j'ai encore perdu des places au premier tour, alors je me suis encore compliqué la vie. Pour moi, c'est une priorité majeure : je dois améliorer mes premiers tours nettement." Seizième sur la grille de départ à Zandvoort, Bottas avait conclu la première boucle au 19e rang. En dehors des Grands Prix d'Autriche, où il s'élançait dernier, et de Grande-Bretagne, avec un carambolage devant lui au départ, il n'a pas gagné de places au premier tour depuis le GP de Russie 2021.