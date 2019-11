Bottas révèle être malade à Abu Dhabi

Second des qualifications, Bottas s'élancera toutefois du dernier emplacement sur la grille puisqu'il a dû changer à deux reprises de moteur depuis son problème du Brésil. Mais après les qualifications, le Vice-Champion du monde 2019 a révélé être également souffrant.

"Eh bien, je me sens déjà mieux qu'il y a deux jours", a déclaré un Bottas visiblement en méforme pendant la conférence de presse d'après qualifications. "Je suis assez malade cette semaine, depuis lundi soir. Quand je suis venu ici, ça a empiré. Mais dans la voiture, ça n'importe pas. Vous savez, l'adrénaline afflue et vous vous sentez comme d'habitude."

0"194 derrière Hamilton au terme de la Q3, le #77 reconnu que son équipier aurait certainement été hors de portée même avec un tour parfait. "Ce tour était OK. Je pense quand même que Lewis était un peu trop rapide et je pense que nous avions de légères différences au niveau des réglages aussi à la fin des qualifications. Je me sentais plus à l'aise avec la voiture hier, globalement, mais évidemment pour moi la seule chose que j'essayais de garder en tête était la course car je savais que j'allais partir dernier."

Même si ce n'est pas vraiment une caractéristique habituelle des GP d'Abu Dhabi, Bottas se dit prêt à saisir toute opportunité de signer un excellent résultat si quelque chose de "fou" se passait ce dimanche à partir de 14h10. "Tout est toujours possible. Il n'y a aucun intérêt pour moi à fixer la moindre limite pour demain. Nous aurons un état d'esprit combatif, pour saisir la moindre opportunité qui se présentera demain. Il y en aura et, vous savez, nous avons vu des courses folles cette année. Regardez au Brésil il y a deux semaines. Tout est possible. J'ai hâte d'y être et de profiter de ces opportunités et surtout, de m'amuser dans la voiture."