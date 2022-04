Bottas vit le "meilleur scénario" possible chez Alfa Romeo

L'an dernier, après plusieurs coups d'éclat de George Russell et des performances décevantes de Valtteri Bottas, ce dernier se voyait être remplacé par le Britannique chez Mercedes. Deux baquets s'offraient alors à lui : celui de son remplaçant, qui quittait Williams, ou bien celui de son compatriote Kimi Räikkönen, qui disputait sa dernière saison avec Alfa Romeo. Bottas a finalement jeté son dévolu sur l'écurie suisse, et pour le moment, son choix s'avère le bon.

À Bahreïn, en ouverture de la saison, Bottas s'est qualifié sixième et terminait à la même position. Le week-end suivant, en Arabie saoudite, le Finlandais s'est classé huitième et a une nouvelle fois visé le top six, avant qu'un problème mécanique ne vienne mettre un terme à sa course. Sur la grille de départ de Sakhir, Bottas s'est retrouvé sur la même ligne que son ancien coéquipier Lewis Hamilton, tandis qu'il s'est qualifié huit places devant lui à Djeddah, à seulement 0"079 de son remplaçant George Russell.

"Je pense qu'il s'agit du meilleur scénario pour une première saison ensemble, par rapport à ce que je pouvais imaginer et avec les informations que j'avais", se réjouit Bottas lorsque Motorsport.com l'interroge sur ses premières impressions. "Je suis vraiment très heureux de ma décision, et je suis heureux dans l'ensemble, je profite. Si nous pouvons continuer à améliorer la voiture, il ne fait aucun doute que nous devrions toujours être capables de nous battre pour des Q3 et des arrivées dans les points."

Quant à l'avenir, Bottas se montre ambitieux. Selon lui, Alfa Romeo peut dépasser Mercedes et mener le peloton dans le sillage de Red Bull et Ferrari, dans le but d'être la troisième force du plateau. "Je pense que cela doit être notre objectif maintenant", déclare-t-il. "Nous étions plus ou moins dans la même position qu'à Bahreïn, même si je redoutais que [Djeddah] puisse être plus difficile. Je pense qu'aspirer à être les meilleurs des autres est une bonne source de motivation et un bon objectif. J'espère que nous pourrons nous battre pour une cinquième place en course, ce serait un bon pas en avant pour nous."

Valtteri Bottas en zone de presse à Djeddah

En Arabie saoudite, la bonne course de Bottas a pris fin quand son écurie l'a rappelé au stand, après avoir constaté une surchauffe de son moteur. Après un premier passage pour que ses mécaniciens nettoient les prises d'air, le Finlandais n'a pu disputer qu'un ultime tour avant d'être contraint à l'abandon.

"La température du moteur a commencé à grimper, d'abord un petit peu, puis rapidement, et rien ne pouvait arrêter la surchauffe", explique Bottas. "Il s'agit probablement d'une fuite. Au final, nous avons dû nous arrêter pour ne pas détruire le moteur. Nous faisions une bonne course jusque là. Je me battais avec Fernando [Alonso], il a aussi abandonné. Je crois que je me battais pour la sixième place. La voiture semblait aller bien, le rythme était bon. Et peut-être même que nous étions légèrement au-dessus d'Alpine. Ce qui n'est pas trop mal."

Fred Vasseur, s'est dit frustré qu'un week-end aussi solide de son pilote se termine par un abandon. Interrogé par Motorsport.com, le patron d'Alfa Romeo confirme les dires de Bottas : "Nous avons eu un problème de température avec la voiture, [qui s'est manifesté] sur un tour. Nous lui avons demandé de s'arrêter et nous avons changé les pneus et nettoyé les prises d'air. Mais après un tour, les problèmes sont revenus, donc nous avons retiré la voiture pour éviter d'endommager le moteur. On enquête toujours sur ce qu'il s'est passé. C'est vraiment dommage parce que le rythme était là, il pilotait bien, il était prudent, il n'a pas pris de risques et il était très à l'aise."

Malgré sa déception, Vasseur confirme que 2022 est "un monde différent" par rapport à la saison dernière, quand Alfa Romeo était installé en fond de grille. "Nous étions à moins d'un dixième de la cinquième place lors des qualifications", sourit Vasseur. "C'est plutôt encourageant pour l'équipe, parce qu'après Bahreïn, nous avons montré que le rythme était là même sur un autre circuit, et que nous pouvons répondre présent sur n'importe quel type de tracé, ce qui est bon pour nous. Mais c'est dommage de ne pas marquer de gros points dans cette situation. Bien sûr, nous sommes un peu déçus de partir avec un zéro pointé, mais d'un autre côté, il y a un an, nous n'étions nul part, on ne sortait pas de la Q1. Maintenant, c'est un monde différent."