Bottas : "L'un des meilleurs tours de ma carrière"

Distancé en essais libres, Mercedes a renversé la vapeur samedi soir en chipant la pole position des mains de Red Bull. Valtteri Bottas s'est chargé de signer le meilleur temps en Q1 et en Q3 tandis que son coéquipier Lewis Hamilton a pris le meilleur temps en Q2 et a assuré une première ligne 100% Mercedes avec le deuxième temps de la Q3.

Pour cette pole position, la 19e de sa carrière, Valtteri Bottas a reçu un trophée très spécial : le casque de Juan Manuel Fangio, ayant remporté le premier de ses cinq Championnats du monde il y a 70 ans. Ce cadeau particulier récompense ainsi "l'un des meilleurs tours" de la carrière du Finlandais.

"C'était un tour incroyable, surtout le premier en Q3", commente-t-il en sortant de sa monoplace. "Je n'ai pas pu faire un dernier secteur similaire dans mon second tour mais je pense sincèrement que ce premier tour en Q3 a été l'un des meilleurs tours de ma carrière. C'est un super feeling."

Selon Bottas, Mercedes a profité des fortes chaleurs en qualifications pour combler son retard sur les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez : "En fait, je me suis senti à l'aise dès [les EL3]. Nous manquions un peu de rythme dans le premier tour mais je pense que la hausse des températures dans l'après-midi nous est venue en aide. J'ai essayé de tout optimiser, avec la mise en température des pneus et les réglages, et le pilotage était très plaisant."

Une ligne droite d'environ un kilomètre sépare la pole position du premier point de freinage. Les occupants de la première ligne sont donc les moins fortunés de tous puisqu'ils ne bénéficient pas du phénomène d'aspiration augmentant la vitesse de pointe d'un pilote lorsqu'il suit de près un concurrent. Par conséquent, Bottas regarde d'ores et déjà dans ses rétroviseurs en prévision du départ de la course, programmé à 20h en France.

"C'est une longue, longue ligne droite et les voitures derrière auront de bonnes opportunités avec l'aspiration. Donc nous aurons besoin d'un bon départ. Au moins, c'est super pour l'équipe d'avoir les deux voitures devant, j'espère que nous pourrons garder nos positions", conclut-il.