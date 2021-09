Le meilleur tour de Bottas ? "Insolent mais compréhensible"

Appelé au stand dans le 67e des 72 tours de course pour un arrêt au stand de "précaution", qui l'a fait passer des pneus mediums aux tendres, Valtteri Bottas a vite signé les deux meilleurs premiers secteurs de l'épreuve. C'est à ce moment-là que Mercedes, par la voix du stratège James Vowles, a ordonné au Finlandais de ne pas aller au bout de son effort pour ne pas voler à son équipier Lewis Hamilton le point du meilleur tour.

Même s'il a clairement lâché dans le dernier secteur, Bottas a tout de même signé le meilleur temps en 1'12"549. Hamilton s'est de son côté arrêté au 70e tour, et s'est finalement offert le meilleur tour dans l'ultime boucle, en 1'11"097. Interrogé sur cette séquence, le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, a qualifié la tentative de meilleur tour de Bottas d'"insolente" tout en l'excusant.

"C'était un peu insolent, mais compréhensible", a-t-il lancé. "Valtteri est toujours malmené car ce championnat est très serré. Il a énormément levé le pied dans le dernier secteur, et il était clair que Lewis ferait le tour le plus rapide et Valtteri le savait. En fin de compte, dans sa lutte pour le championnat pilotes, Lewis a obtenu le point et tout va bien."

"Ça aurait pu se terminer par la perte d'un point pour Lewis, et ça n'aurait pas été correct non plus, parce qu'il avait le meilleur tour jusque-là. Mais vous devez comprendre aussi qu'à ce moment-là, il y a un certain degré de frustration de Valtteri, et au bout du compte, tout va bien. Nous allons en parler, mais d'une manière très amicale et professionnelle."

De son côté, Hamilton a déclaré qu'il ignorait tout de la situation tout en assurant que l'identité du pilote glanant le point supplémentaire avait peu d'importance tant qu'il s'agissait d'un pilote Mercedes. "Je n'en avais aucune idée, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Si Valtteri l'avait eu, ça aurait été bien. En fin de compte, nous devions obtenir le meilleur tour, autant de points que nous pouvons en tant qu'équipe."

"Donc que ce soit Valtteri ou moi qui l'obtienne, ça ne fait pas une grande différence. Je ne savais même pas que Valtteri s'était arrêté. Je n'étais pas du tout au courant de ça. C'était mon choix de m'arrêter. J'avais besoin de ce point supplémentaire. Donc je l'ai fait. Tout s'est bien passé."