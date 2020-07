Bottas : Les discussions avec Mercedes vont dans la bonne direction

Des sources ont indiqué à Motorsport.com la semaine dernière que Valtteri Bottas devrait rester avec Mercedes l'année prochaine, après avoir accepté un accord de principe. Une indication supplémentaire de cette prolongation de contrat est arrivée jeudi lorsque Williams a confirmé que George Russell resterait dans l'équipe l'année prochaine. Russell est un pilote Mercedes et était le seul candidat réaliste comme possible remplaçant de Bottas, mais il disputera une troisième saison chez Williams.

"Je peux dire que nous avons commencé à discuter à ce sujet, car je pense que nous avons tous réalisé que le temps va vite avec ces triples courses consécutives, et c'est un calendrier plutôt intense pour nous tous", a répondu Bottas, interrogé par Motorsport.com sur la progression des négociations avec Mercedes. "Rien n'est encore signé, mais les choses vont dans la bonne direction."

"Le principal [objectif], comme je l'ai dit le week-end dernier, est de rester concentré sur le championnat. Il y a de grandes choses à faire cette année, donc il faut conserver notre concentration là-dessus, et je suis sûr que les choses finiront par avancer. Bien sûr, d'un point de vue de pilote, ce n'est pas une bonne chose que ça traîne. Mais tout va bien. Il n'y a pas de grosse panique ou de précipitation."

Bottas a dit durant l'intersaison qu'il voulait qu'un accord soit trouvé plus tôt que l'an dernier, quand les discussions s'étaient prolongées jusqu'au mois d'août et l'avaient distrait de sa lutte pour le titre. Le Finlandais a rejoint Mercedes en 2017 en tant que remplaçant tardif du Champion du monde Nico Rosberg, et a formé un partenariat solide avec Lewis Hamilton ces trois dernières saisons, contribuant à autant de titres mondiaux.

Hamilton a parlé chaleureusement de Bottas lorsqu'il lui a été demandé s'il remarquait une différence chez son équipier cette année : "Chaque année, je vois Valtteri continuer à grandir en tant que pilote, mais aussi en tant que membre d'une équipe, et en tant qu'homme. Naturellement, on voit forcément une croissance. Il découvre, comme nous tous, les forces et faiblesses chaque année, nous les analysons et nous travaillons pour que ça avance. Je pense que l'on voit un pilote plus en forme et plus concentré cette année, et c'est bien. Je continue à aimer travailler avec lui, et avec le respect que nous avons, et qui continue à progresser."