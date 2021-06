Bottas : Les discussions avec Mercedes n'ont pas commencé

Alors que les contrats des pilotes Mercedes actuels, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, se terminent en fin de saison, l'avenir du Finlandais au sein de la structure septuple Championne du monde en titre est bien évidemment l'une des inconnues les plus importantes de l'équation qui verra la mise en place de la grille l'an prochain.

Cela sera d'autant plus important que la saison 2022 marquera une révolution sur le plan technique avec l'arrivée d'une nouvelle génération de monoplaces qui tireront une grande partie de leur appui du phénomène d'effet de sol et qui pourraient donc rebattre les cartes de la hiérarchie. Mercedes apparaît comme un plutôt bon parti à l'approche de cette refonte réglementaire, puisque non seulement l'écurie reste sur un record de titres consécutifs mais elle a surtout su aborder les différents changements réglementaires de ces dernières années sans être exclue de la course aux titres.

Au moment où il connaît un début de saison difficile, qui a été encore plus mis en lumière par son très compliqué week-end du Grand Prix d'Azerbaïdjan où il n'a pas pu terminer dans le top 10 à la régulière, la question de la prolongation de contrat de Bottas est posée. Le vice-champion 2019 et 2020 est chez Mercedes depuis 2017 et, en dépit de performances solides, il n'a jamais su se montrer à la hauteur de son équipier sur la durée.

Le passage éclair de George Russell dans le baquet de la W11 l'an passé lors du GP de Sakhir, en remplacement d'un Hamilton touché par le COVID, a contribué à fragiliser aux yeux des observateurs et des fans la position du #77. Cet épisode a également renforcé le pilote Williams dans le rôle du prétendant à tout baquet Mercedes qui serait libre.

Interrogé sur le sujet, Bottas a révélé que les discussions sur son propre avenir au sein de la structure de Brackley n'avaient pas commencé : "Tout d'abord, nous n'avons pas encore parlé, tout simplement parce que c'est un championnat assez exigeant et nous savons à quel point il est important d'avoir une sorte de 'paix' pour travailler, disons, pour pouvoir vraiment se concentrer sur le principal, à savoir la performance", a-t-il déclaré, en réponse à la question de savoir s'il souhaitait une décision rapide afin de ne pas risquer d'être sans baquet en 2022.

"Ce moment arrivera, c'est sûr", a-t-il poursuivi. "Ce n'est pas encore le cas mais bien entendu le temps passe, surtout quand on s'apprête à avoir des triplettes de Grands Prix et ainsi de suite. Le temps est limité, donc j'imagine, naturellement, que le mois prochain ou dans ces eaux-là, on pourra peut-être démarrer les discussions. Et je sais de mon expérience passée que plus vous pouvez en quelque sorte régler tôt ce genre de choses, mieux c'est pour tout le monde. Donc, cela viendra bientôt, mais pas encore."