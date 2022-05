Bottas perd un moteur après un nouveau vendredi perturbé

Alors qu'il venait de boucler son premier tour lancé des Essais Libres 2 à Barcelone, Valtteri Bottas a connu un problème technique dans la ligne droite de départ/arrivée qui l'a contraint à immobiliser son Alfa Romeo quelques centaines de mètres plus loin. Une fois l'analyse effectuée sur l'unité de puissance Ferrari, le verdict est tombé : elle sera inutilisable pour le reste de la saison, ce qui rapproche le Finlandais un peu plus encore des pénalités sur la grille.

Ce nouveau contrecoup dans la préparation d'un week-end fait suite à un problème rencontré lors des qualifications du vendredi à Imola et à une sortie de piste lors des Essais Libres 1 à Miami, qui avaient à chaque fois coûté à Bottas sa participation aux EL2. Interrogé avant Barcelone, Fred Vasseur, le directeur d'Alfa Romeo, avait déclaré souhaiter un week-end plus calme dans le contexte de l'introduction de nouveautés ; c'est d'ores et déjà raté. Ce problème s'ajoute en sus à une situation où l'autre C42 a été partagée entre Robert Kubica et le titulaire Zhou Guanyu entre les EL1 et les EL2.

"Malheureusement, c'est un peu la tendance", a déclaré Bottas lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur ses malheurs actuels juste après la séance. "On semble avoir des vendredis délicats. [...] Tout ce que nous pouvons faire est de nous tourner vers demain et d'essayer de maximiser la séance [d'Essais Libres 3]. Ce n'est rien de nouveau pour nous. Je suis sûr que nous pouvons encore réaliser un bon week-end, parce que sur la base de ce seul tour que j'ai fait en EL2, la voiture me semblait bonne."

Valtteri Bottas après son problème mécanique en EL2 à Barcelone.

Bottas a par ailleurs confirmé que l'équipe avait fait un choix conservateur lors de la première séance, en optant pour une hauteur de caisse plus élevée tout en effectuant des tests pour s'assurer qu'il n'y avait pas de marsouinage avec le nouveau package, avant de descendre plus bas par la suite.

"Sur la base de ce seul tour en EL2, je peux dire que cela semble fonctionner", a-t-il déclaré. "Mais en EL1, c'était difficile à juger, parce que nous avons été assez conservateurs avec les réglages pour essayer d'éviter le marsouinage et tout le reste. Nous voulions juste recueillir les données lors des EL1. Ce seul tour, comme je l'ai dit, était correct, donc je crois que nous pouvons apprendre des choses même d'un seul tour comme ça, et au moins Zhou a fait quelques longs relais. Je pense que nous pouvons encore avoir un bon week-end."

Vasseur a de son côté reconnu que la perte d'un moteur et de temps de piste était un double coup dur pour l'équipe. "Ça a même endommagé la carrosserie, donc nous allons devoir la réparer", a-t-il déclaré à Motorsport.com au sujet de la panne. "C'était la première [unité de puissance utilisée cette année], donc ça pourrait être pire, ce n'est pas un désastre."

"Mais c'est dommage, parce qu'en EL1 nous avons dû faire beaucoup de tests, nous n'avons pas fait de vrais tours, et en EL2 nous n'avons fait qu'un seul tour. OK, c'est Barcelone, je pense que dans deux tours il aura retrouvé ses marques, et même le tour qu'il a fait était très bon. C'est sûr que ce n'est pas un début de week-end facile quand vous avez une voiture partagée entre deux pilotes, et que l'autre n'a pas fait de séance. Ce n'est pas un drame, et j'espère que nous aurons un week-end propre à partir de samedi."