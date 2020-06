Bottas est "un pilote plus complet" après la pause de la F1

La pandémie toujours en cours de COVID-19 a contraint au report ou à l'annulation des dix premiers Grands Prix de la saison 2020 de Formule 1. Finalement, elle devrait débuter en Autriche le 5 juillet prochain, plus de sept mois après la dernière course à Abu Dhabi. Durant cette période, les pilotes n'ont eu en tout et pour tout que six journées d'essais hivernaux, fin février et début mars, pour connaître les monoplaces de cette campagne.

Mais les périodes de confinement et de pause forcée ont au moins offert l'opportunité de perfectionner leur condition physique. C'est notamment le cas pour Valtteri Bottas qui affirme avoir atteint sur ce plan des résultats impressionnants lui donnant une grande confiance avant d'entamer la saison. "Il y a trois ou quatre semaines, j'ai fait un test de condition physique que je fais normalement une ou deux fois par an, et c'était le meilleur que j'ai jamais fait", a expliqué le pilote Mercedes lors d'une interview sur Sky Sports F1.

Lire aussi : Bottas affirme que Mercedes ne recrutera pas Vettel

"En tant que pilote, vous n'avez généralement pas autant de mois pour vous concentrer sur votre forme physique, car ce n'est normalement que la pause hivernale. Mais aujourd'hui, c'est une pause prolongée, et j'ai été très systématique sur l'entraînement, et c'était incroyable de voir les résultats et de constater à quel point on se sent bien. J'ai vraiment l'impression que cette pause prolongée et inattendue n'a été que bénéfique pour moi. C'est rare, en tant que pilote, d'avoir autant de temps libre et qu'on puisse faire différentes choses, et qu'on ait aussi le temps de se concentrer sur soi-même, de s'améliorer physiquement et mentalement."

Vainqueur de quatre GP et deuxième du championnat pilotes en 2019, le Finlandais a connu sur le plan sportif sa meilleure année. Cependant, il doit faire face au sein de son écurie à la concurrence du sextuple Champion du monde Lewis Hamilton et va devoir le battre pour aller chercher son premier sacre. La saison raccourcie en 2020 pourrait offrir plus d'opportunités en rendant le moindre faux pas très coûteux.

"Ce sera évidemment une saison assez spéciale, car elle sera plus courte que prévu. Chaque erreur vous coûtera bien plus cher que précédemment, et tout dépendra de la constance. Je sens qu'avec les choses sur lesquelles nous avons travaillé avec l'équipe et avec mon groupe d'ingénieurs en ce qui concerne mon style de conduite, j'ai de nouvelles choses dans ma panoplie que je pourrais utiliser."

"J'ai pu prouver lors des essais de Barcelone que je pouvais ressentir dans certains types de virages que je faisais des progrès, et je me suis concentré sur cela pendant le confinement, en pilotant d'autres choses. Je sens que je suis un pilote plus complet, et physiquement, je suis au sommet actuellement, alors j'espère que cela pourra vraiment se traduire [sur la piste]. J'ai vraiment confiance en moi, mentalement, et je suis dans une bonne situation, et je vais tout donner, assurément."