Valtteri Bottas, plus heureux que jamais en 2022 ?

Après avoir passé cinq saisons chez Mercedes, l'équipe avec laquelle il a remporté son premier Grand Prix de Formule 1 et terminé deux fois vice-Champion du monde, Valtteri Bottas a pris la direction d'Alfa Romeo. Le pilote finlandais, assumant précédemment le rôle de numéro deux aux côtés de Lewis Hamilton, est désormais le leader de la structure de Hinwil. Une responsabilité qui ne semble pas l'effrayer puisqu'après 13 Grands Prix, il figure dans le top 10 du championnat et a inscrit 46 des 51 points de son équipe.

Au-delà des résultats sur la piste, ce changement d'air fait du bien au moral du Finlandais. Pour sa dixième saison dans l'élite, Bottas a reconnu qu'il se sentait plus détendu et plus à même de "se concentrer pleinement sur le travail", ce qui fait de sa cuvée 2022 un grand cru.

"Cette saison est probablement la plus agréable jusqu'à présent", a estimé Bottas dans une entrevue avec Motorsport.com. "OK, peut-être que l'on ne sait pas toujours se souvenir des choses, mais j'ai vraiment l'impression d'apprécier la F1 plus que jamais. Concernant la course, c'est très amusant, surtout en milieu de grille et [en voyant] à quel point les stratégies sont différentes d'une course à l'autre."

"C'est plus comme si une seule décision pouvait vous faire gagner plusieurs positions. C'est un jeu différent. Dans le passé, chez Mercedes, on se battait contre une seule équipe, donc on se concentrait sur leurs deux voitures. Mais maintenant, je peux avoir six voitures autour [de moi] et nous devons être conscients de leur présence. Donc c'est bien."

Valtteri Bottas a contribué à plus de 90% des points d'Alfa Romeo cette saison.

Selon Bottas, l'atmosphère au sein d'Alfa Romeo est "assez jeune" et "un peu plus détendue" que celle qu'il a pu connaître chez Mercedes. "Bien sûr, quand je travaille, je travaille dur. Mais ensuite, quand je suis en congé, je peux faire ce que je veux. Il y a un très bon équilibre entre la vie avec l'équipe, en F1, et [la vie] en dehors de celle-ci", a-t-il ajouté.

Un autre point important contribuant au bonheur de Bottas : son contrat. Le pilote a en effet signé un contrat pluriannuel avec Alfa Romeo l'an passé, ce qui lui offre beaucoup plus de certitudes sur son avenir qu'auparavant. Car, au sein de Williams et de Mercedes, Bottas a toujours dû se contenter d'accords d'une saison.

"C'est en fait la première fois pour moi, parce que même avec Williams, c'était toujours un an [de contrat]", a-t-il confié. "C'est la première fois que je n'ai pas eu à stresser et à répondre aux questions [sur mon avenir]. Maintenant, pour les pilotes qui ne le connaissent pas, c'est sûr que ce n'est pas agréable."

