Bottas s'attend à être en danger dès le premier virage

Le retour de la Formule 1 sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari d'Imola pour le GP d'Émilie-Romagne n'a pour le moment pas dérogé à la hiérarchie globalement vue cette saison, avec des Mercedes clairement dominatrices en rythme pur et une pole position qui s'est jouée au centième entre les deux équipiers, cette fois à l'avantage de Valtteri Bottas. Le Finlandais a, dans son ultime tentative, devancé Lewis Hamilton de 0"097.

Un écart comme souvent très ténu et une différence faite au prix d'une prise de risque et de beaucoup d'adrénaline. "Il faut toujours [se battre pour la pole]", a déclaré Bottas au sortir du cockpit. "Ce n'est jamais facile et j'ai vraiment apprécié ce circuit. Quand vous êtes à fond, c'est beau. Et, oui, je savais qu'il fallait que j'améliore dans le dernier tour et j'ai trouvé ces petits gains nécessaires et c'est une super sensation quand on les trouve. Je tremblais clairement après coup, donc c'était amusant."

"Pour moi, les virages 2 et 3, je travaillais vraiment dessus aujourd'hui et je n'y suis arrivé qu'à la fin. Les derniers virages aussi. J'ai eu du mal quand j'ai essayé de prendre des risques, avec l'instabilité de la voiture, mais je savais qu'il fallait que j'essaie dans le dernier tour, donc j'ai pris des risques et la voiture a juste réussi à bien tourner, donc c'était une bonne chose."

Une pole position qui offre un avantage certain à Bottas sur une piste où les dépassements sont attendus difficiles ce dimanche. Mais, peut-être même avant cela, le danger pourrait être présent avec la phase d'accélération entre la grille et le premier freinage : "Ça va être une belle lutte. C'est un des runs les plus longs du calendrier jusqu'au premier virage, donc aucun doute que Lewis et Max [Verstappen, troisième sur la Red Bull] me suivront de près. Mais, oui, c'est un bon endroit d'où partir, et avec un peu de chance le rythme sera bon demain et il y aura un beau match."