Bottas : "On semble être dans notre propre division"

À chaque fois devancé par son coéquipier Lewis Hamilton lors des trois séances d'essais libres, Valtteri Bottas a repris le dessus au meilleur des moments ce samedi. Auteur du meilleur chrono lors de sa première tentative en Q3, le Finlandais n'a ensuite pas été délogé par son voisin de garage, malgré une excursion en piste qui l'a contraint à avorter son deuxième tour rapide.

Sur un tracé où il avait déjà signé la pole en 2018, Bottas a marqué les esprits pour l'ouverture de la saison et espère désormais confirmer en course dimanche. D'ici là, il peut savourer ce qui constitue sa 12e pole position de sa carrière, la première depuis Austin l'an passé. Surtout, la séance de qualifications a définitivement validé la suprématie de Mercedes sur un tour en cee premier week-end, puisque Max Verstappen, troisième, est relégué à une demi-seconde.

"C'est vraiment bien, ces sensations m'ont manqué", se réjouit Bottas. "Après les bonnes vibrations des qualifications, c'est quelque chose de spécial une fois que l'on a poussé la voiture jusqu'à la limite. Je m'y étais évidemment préparé depuis longtemps. C'est tellement agréable. On ne peut rien dire de plus. Quant à notre équipe, qui a fait un travail incroyable, on semble être dans notre propre division. C'est très impressionnant à voir. Ce n'est que la première séance de qualifications de la saison, mais je suis très impressionné, alors merci à tout le monde dans l'équipe, dans les usines. C'est vraiment une voiture incroyable à piloter, mais c'est demain que ça va compter."

Galvanisé par une pole obtenue avec seulement 12 millièmes d'avance sur Hamilton, Bottas aura à cœur de débuter la saison 2020 comme il avait ouvert celle de 2019, quand il avait remporté la première épreuve de la saison à Melbourne.

