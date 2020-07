Bottas : "Une pression tout au long de la course"

Le week-end parfait pour Valtteri Bottas ! C'est ce que peut se dire le Finlandais après avoir ouvert la saison 2020 par une victoire. Si le scénario n'est pas sans rappeler le début de saison 2019, qui avait vu le pilote Mercedes gagner d'entrée à Melbourne, la route n'a pas été de tout repos. Pourtant, tout avait idéalement commencé avec un avantage conservé au départ après s'être élancé en pole position. Mais les événements se sont multipliés en course et Bottas a fait preuve d'une grande solidité pour passer au travers et tenir bon jusqu'à l'arrivée.

"Il y a eu une certaine pression tout au long de la course", souligne celui qui a décroché la huitième victoire de sa carrière en F1. "Une intervention de la voiture de sécurité ça allait, mais à la dernière je me suis dit 'Quoi, encore ?' Lewis a eu de nombreuses occasions de prendre la tête si jamais je commettais une petite erreur. J'ai réussi à garder la tête froid et à contrôler la course de mon côté. Il n'y a pas meilleure façon de commencer la saison."

Pendant de nombreux tours, il a en effet fallu résister aux assauts de Lewis Hamilton. Jusqu'à ce que des problèmes de capteur ne touchent les deux W11 et n'obligent les ingénieurs à intimer la plus grande prudence aux deux pilotes.

"Nous devions beaucoup gérer la voiture, je ne pouvais pas vraiment utiliser tous les vibreurs à un moment donné et je commençais un peu à m'inquiéter, à me demander si tout allait bien", précise Bottas. "Je suis ravis que les deux voitures aient pu terminer, et nous sommes en tête du championnat, donc c'est un excellent départ."