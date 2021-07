Bottas prêt à rejoindre une petite équipe pour rester en F1

On sait désormais que Lewis Hamilton va rester chez Mercedes lors des deux saisons à venir, mais quid de son coéquipier ? La marque à l'étoile s'est montrée claire sur le fait que le second baquet allait se jouer entre Valtteri Bottas, qui l'occupe depuis 2017, et George Russell, protégé de l'écurie depuis cette même date.

Auteur de performances impressionnantes cette saison, ayant notamment réalisé l'exploit de passer en Q3 au Grand Prix d'Autriche, Russell est sur une pente ascendante, tandis que Bottas est en difficulté, devancé par Sergio Pérez et Lando Norris au championnat. Le temps commence à presser pour le pilote Mercedes.

"Je viens de me rendre compte qu'on est déjà en juillet et que la trêve d'août n'est que dans deux courses. Je suis sûr qu'il va falloir en discuter bientôt, mais pas aujourd'hui ni demain", a déclaré Bottas ce samedi. Mais où pourrait-il aller ? De nombreux baquets sont déjà pris pour 2022, et seules les écuries Alfa Romeo et Williams (pour laquelle il a couru de 2013 à 2016) pourraient s'intéresser au Finlandais.

Et lorsqu'il lui a été demandé s'il considérerait d'autres options comme Williams, Bottas a répondu : "Je ne vais pas y réfléchir maintenant, peut-être la semaine prochaine. Bien sûr, je veux savoir ce que prévoit l'équipe, quel pilote elle veut dans l'autre voiture. Lewis est confirmé, l'autre [voiture] reste libre, donc il faut que l'équipe décide. Il faut que j'aie cette discussion. Mais j'ai aussi le sentiment d'avoir encore de très nombreuses années devant moi. Je prends du plaisir à courir, j'adore la course, j'adore la F1, donc je n'envisage vraiment pas de rejoindre un autre sport, ou sport auto, dans les années à venir."

"S'il s'avérait que je ne vais pas continuer avec Mercedes, bien sûr que j'étudierais d'autres options. Mais ce n'est pas quelque chose à quoi il faut que je pense maintenant. J'ai aussi une bonne équipe de management, et ils ne m'ont rien dit pour l'instant. Je ne sais pas s'ils sont en contact avec qui que ce soit, car ils savent à quel point il est important de rester concentré en ce moment et d'être aussi performant que possible, en tant qu'équipe et pour moi personnellement. L'heure viendra bientôt. Je ne sais pas encore quel jour, quelle semaine. Mais je pense que oui, nous devrons étudier toutes les options et la situation dans sa globalité. Mais pour l'instant, je me concentre sur demain", a conclu Bottas.

Propos recueillis par Luke Smith