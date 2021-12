Bottas : "Je suis prêt à sacrifier ma course" pour Hamilton

Valtteri Bottas occupe la sixième place sur la grille de départ d'un Grand Prix d'Abu Dhabi qui promet d'être explosif. Deux titres mondiaux se jouent pour la finale de la saison 2021 : d'une part, le championnat pilotes avec Max Verstappen et Lewis Hamilton, à égalité de points ; de l'autre, le championnat constructeurs, Mercedes comptant une avance de 28 points sur Red Bull.

Bien que le Finlandais ne parte qu'en troisième ligne, il conserve une belle vue sur la première rangée, avec Verstappen en pole position et Hamilton deuxième. Bottas a donc la possibilité d'arbitrer ce duel, et il a révélé qu'il n'hésiterait pas à "sacrifier" sa course pour entretenir les chances de titre de son coéquipier.

"Je suis prêt à sacrifier ma course optimale", a répondu Bottas lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité de venir en aide à Hamilton pendant la course. "Nous voulons vraiment remporter les deux titres et je veux que nous gagnions les deux titres avant mon départ. Je vais clairement jouer mon rôle pour [gagner] les deux titres."

Comme Hamilton, Bottas prend le départ avec les pneus mediums. Les pilotes Mercedes sont sur une stratégie décalée par rapport aux hommes de Red Bull, qui s'élancent avec les gommes tendres. Les premiers tours de course seront donc particulièrement importants pour Bottas : compte tenu de sa sixième place sur la grille, le recul au classement est interdit s'il souhaite étirer son premier relais au maximum.

"Je dois être patient et regarder sur le long terme", a ajouté Bottas. "Je peux allonger mon premier relais si je le désire. Il est important de prendre les points et de ne pas détruire la voiture. Donc je dois être patient."

Le casque de Bottas à Abu Dhabi revient sur ses meilleurs moments chez Mercedes

Le Grand Prix d'Abu Dhabi marque également la dernière course chez Mercedes de Bottas, qui rejoindra Alfa Romeo l'an prochain. Et les deux parties ont marqué le coup ce week-end, avec un casque et une combinaison uniques du côté de Bottas et une photo de famille où tous les membres de l'équipe portaient un masque avec la tête du pilote du côté de Mercedes.

"Bien sûr, on essaie de rendre [ce week-end] aussi normal que possible au début, mais avant les qualifications j'ai réalisé que c'était la dernière fois avec cette équipe", a indiqué Bottas. "Donc c'est pareil, mais différent. Au moins, dans la voiture, on n'y pense pas. [Dimanche] il y aura plus de temps pour être émotif, après la course."