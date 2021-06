Bottas se rassure en renouant avec le podium

Un peu de répit pour Valtteri Bottas. Au cœur des rumeurs quant à son avenir chez Mercedes ces dernières semaines, le Finlandais s'est offert une course solide lors du Grand Prix de Styrie et a ainsi renoué avec le podium qu'il n'avait plus fréquenté depuis Barcelone, soit un passage à vide de trois courses, dont deux résultats vierges.

Deuxième des qualifications à Spielberg, le pilote Mercedes a dû s'élancer depuis le cinquième rang après avoir été pénalisé pour l'incident étonnant de la voie des stands, survenu en essais libres vendredi. Se débarrassant de Lando Norris au 11e tour puis revenant sur Sergio Pérez, il a pu chiper le podium à ce dernier grâce à une bonne stratégie de son équipe, qui a exploité l'arrêt manqué de Red Bull Racing. Il a ensuite dû tenir face à un Pérez basculant sur deux arrêts et revenant à vive allure en fin de course grâce à des gommes mediums en meilleur état.

"J'étais assez loin devant lui jusqu'au dernier tour et oui, je pouvais le voir dans les rétroviseurs", confie Bottas. "Je pense qu'au début du dernier tour il était à environ 1"5, et à la fin du tour il était à environ une demi-seconde. Mais on ne peut pas vraiment doubler dans le deuxième et le troisième secteur, donc une fois passé le secteur 1 sans commettre d'erreur avec des pneus usés, je savais que ça irait."

Si Bottas s'est retrouvé à ce point en délicatesse avec ses pneus en fin de Grand Prix, c'est parce que son unique arrêt au stand a été largement anticipé par rapport au plan de marche initialement établi, l'obligeant à faire tenir ses gommes dures sur un relais de 44 tours. La décision était toutefois la bonne pour prendre l'avantage sur Pérez.

"Au niveau de l'équipe, nous avons fait du bon boulot pour passer devant lui", salue Bottas. "Ils ont fait un arrêt lent, et nous avons été réactifs en nous arrêtant à ce moment-là, même si nous n'avions pas prévu de nous arrêter si tôt. C'était bien. Au moins, nous leur avons pris quelques points."

Lire aussi : Hamilton désemparé face au rythme de Verstappen

La bonne performance du Finlandais tombe à point nommé alors que les incertitudes autour de son futur sont plus fortes que jamais. Et sa prestation n'a pas manqué d'être soulignée par Toto Wolff, notamment ravi du "parfait premier relais" qu'il a réalisé.

"Il gérait ses pneus tout en étant rapide", précise le directeur de Mercedes. "Il était vraiment dans une situation parfaite, et on peut voir que sans la pénalité, il aurait été dans le match, ça ne fait aucun doute. Cela dit, Lewis [Hamilton] et Valtteri avaient les mêmes armes, qui n'étaient pas assez performantes pour battre Max [Verstappen]."

Un constat que partage Bottas sur un circuit où "Red Bull est plus rapide" et où il a donc fallu limiter la casse. "Checo me mettait aussi beaucoup de pression", ajoute-t-il. "Si nous voulons essayer de les suivre, nous ne pouvons pas gérer autant les pneus. Je sens vraiment qu'ils sont plus rapides dans les lignes droites. Je crois qu'ils ont un package globalement plus efficace. Nous avons du boulot."