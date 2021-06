Bottas : La relation avec Mercedes n'est pas brisée

Dans un contexte où son avenir semble chez Mercedes semble s'assombrir de semaine en semaine, Valtteri Bottas a connu une fin de course compliquée au Circuit Paul Ricard lors du Grand Prix de France. Le Finlandais a notamment reproché à son écurie de ne pas l'avoir placé sur une stratégie à deux arrêts, alors qu'il était en difficulté avec ses pneus usés et a perdu le podium au profit de Sergio Pérez.

Globalement, le début de campagne 2021 du Vice-Champion 2019 et 2020 est en deçà des attentes, avec la troisième place comme meilleur résultat et moitié moins de points que Lewis Hamilton. Une forme qui coïncide évidemment avec les questions autour de son avenir : chez Mercedes depuis 2017, Bottas est en fin de contrat cette saison et George Russell est fortement pressenti pour le remplacer à compter de 2022.

S'exprimant pour Motorsport TV Live ce mercredi, l'ancien pilote Juan Pablo Montoya s'est interrogé sur l'état de la relation entre Bottas et Mercedes, estimant que les choses seraient plus positives pour tout le monde si une décision rapide sur l'avenir était prise. En conférence de presse ce jeudi à Spielberg, le pilote au numéro 77 a toutefois voulu se montrer clair : la frustration affichée à la radio n'est pas le signe que la relation avec son employeur est brisée.

"Je peux être très direct sur le sujet, cette perception est totalement fausse. Nous avons une bonne relation avec l'équipe. Il n'y a pas de problèmes. Ce genre de situations, elles sont normales. Je suis sûr que tout n'a pas été diffusé par le passé, et ce qui nous a amené à aller aussi loin en tant qu'équipe a toujours été d'être direct, d'être honnête sur le ressenti et si vous estimez qu'il y a de la place pour progresser. Donc il n'y a rien de nouveau, et tout va bien."

Toto Wolff lui-même, le directeur exécutif de Mercedes, a accueilli favorablement le fait que Bottas n'a pas gardé pour lui ses remarques. Jugeant qu'il pouvait être "plus direct" avec son équipe concernant les échanges radio, notamment sur le plan stratégique, le Finlandais est satisfait de voir que son message a été bien reçu.

"Je suis content s'il a aimé, mais je n'étais pas très heureux évidemment dans cette situation. Mais c'est la course, ce sont les émotions. C'est tellement difficile de décrire le ressenti quand vous êtes dans la voiture. Nous ne sommes pas dans un salon de thé, nous sommes dans un sport d'élite de haut niveau. Je veux bien faire, je veux que l'équipe fasse bien. Il y a des émotions, même pour un Finlandais."

Concernant son avenir à proprement parler, Mercedes a indiqué qu'il n'y avait pas d'urgence à prendre de décision pour le line-up 2022 alors que Bottas a déjà indiqué ne pas vouloir être distrait par de telles discussions. Le Finlandais a expliqué que la situation n'était pas "nouvelle" pour lui, qui a été reconduit chaque année pour un an depuis son arrivée à Brackley.

"Tout le monde sait comment ce sport fonctionne : si vous avez des résultats, vous gagnez votre place là où vous méritez d'être. Si vous n'avez pas de résultats, et que l'équipe sent qu'elle doit changer de pilote, alors elle changera de pilote. C'est très simple dans cette discipline. Encore une fois, je reviens simplement sur le fait qu'il y a 16 courses à disputer. L'équipe sait de quoi je suis capable, elle sait combien j'ai été précieux ces dernières années pour le championnat, etc."

"Ce n'est pas encore le moment de ces discussions. Nous sommes maintenant au début de la triple manche, c'est le point central maintenant, et je suis sûr que dans les semaines qui viennent nous aurons le temps de discuter quand ce sera le moment. Mais c'est ma situation, et c'est là où j'en suis. Je dois essayer de tirer le maximum. C'est simple."