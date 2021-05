La rumeur d'un remplacement de Valtteri Bottas en cours de saison 2021 au profit de George Russell est sortie ces derniers jours outre-Manche. Il faut dire que le Finlandais, qui peine à rivaliser sur la durée avec son équipier Lewis Hamilton, a connu ces derniers mois des moments sportifs délicats, à commencer par le GP de Sakhir lors duquel Russell a remplacé son septuple Champion du monde d'équipier et fait très bonne figure, manquant de remporter la course.

De son côté, Bottas connu un début de saison 2021 compliqué : si ses performances lors des courses courues sur piste sèche ont été plutôt bonnes malgré une certaine incapacité à demeurer sur le long terme dans la lutte pour la victoire, c'est l'épreuve d'Imola, courue sur piste humide, qui a été particulièrement difficile.

Il n'en fallait pas plus dans ce contexte pour que des rumeurs se fassent jour et celle d'un remplacement en cours de saison de Bottas par Russell a fait les gros titres cette semaine. Interrogé sur le sujet par Motorsport.com, le #77 a répondu : "Je sais que je ne vais pas être remplacé au milieu de la saison. En tant qu'équipe, nous ne faisons pas ça. J'ai un contrat pour cette année, et je pense qu'il n'y a qu'une seule écurie qui fait ce genre de choses en F1 et ce n'est pas nous. Donc pas de pression pour ma part, car je sais comment ça se passe. Il y a toujours des conneries qui traînent, mais cela fait partie du sport."

Les performances de Bottas sont particulièrement scrutées cette année à la fois en raison de campagnes en demi-teinte depuis plusieurs années mais aussi car Red Bull est au moins au niveau de Mercedes en 2021, ce qui pourrait donc faire reposer une partie des chances de titres sur les duos de pilotes plutôt que sur des individualités.

"Je pense que si nous avions une nette avance et que l'écart entre les pilotes était important, il serait toujours possible de faire de bons résultats", a déclaré Bottas. "Mais cette année évidemment, c'est vraiment clair : si vous manquez un peu de rythme, vous pouvez facilement perdre une ou deux places."

"Je pense que c'est comme ça que ça doit être. Donc si je cherche à faire mon travail du mieux que je peux, j'espère que ce sera vraiment visible et que les rumeurs s'arrêteront assez vite. Donc je suis d'accord pour dire que c'est une bonne chose."

Quoi qu'il en soit, Bottas figure au quatrième rang et accuse déjà un retard de 37 points sur son équipier Lewis Hamilton qui mène le championnat et de 29 sur Max Verstappen. Pas question toutefois de baisser les bras alors même que la saison la plus longue de l'Histoire de la F1 est lancée.

"Il reste encore 20 courses à disputer, ce qui représente un nombre énorme de points, et je ne renonce absolument pas à l'objectif de cette année. Je crois que le travail acharné paie, donc je vais continuer à travailler dur et à y croire. Je sais que les résultats viendront et que cela sera payant."

