Bottas le sait, être battu par Russell "ne serait pas bon" pour lui

Dans une passe compliquée, Valtteri Bottas n'a plus gagné en Grand Prix depuis Sotchi, et reste surtout sur deux courses difficiles, avec seulement quatre points inscrits à Bahreïn la semaine dernière. Sur le même circuit ce week-end, mais avec un tracé différent, le Finlandais se présente en leader évident. Et pour cause, le voici privé de la référence ultime à ses côtés, puisque Lewis Hamilton a dû déclarer forfait en raison d'un test positif au COVID-19. Le septuple Champion du monde est remplacé par George Russell qui, le temps d'un week-end au moins, délaisse le baquet de sa Williams pour découvrir la W11.

Tandis que le Britannique estime disposer d'une opportunité en or et sans pression, Bottas reconnaît être dans une situation qui nécessitera de s'affirmer. Face à un coéquipier qui arrive sans connaître la monoplace ni l'environnement de l'écurie, il est attendu de lui qu'il se montre impérial. Alors que Lewis Hamilton décrivait il y a quelques jours encore un voisin de garage au mental d'acier, capable de lui donner régulièrement du fil à retordre en qualifications mais bien moins décisif en course, Bottas va avoir l'occasion de montrer si cette affirmation est vraie !

"Je crois que c'est une formidable opportunité pour George, une grande occasion d'apprendre énormément et de montrer ce qu'il peut faire avec l'équipe", estime-t-il. "De mon côté, en tant que pilote je veux toujours battre mon coéquipier, que ce soit Lewis Hamilton, George Russell ou n'importe qui d'autre, peu importe. J'ai aussi mon boulot à faire, ma propre motivation, qui est d'essayer de gagner les courses restantes. Pour moi, c'est le seul objectif. Ainsi qu'essayer d'apprendre tout ce que je peux en vue de l'an prochain et terminer la saison sur une note positive qui pourrait m'aider en début d'année prochaine. J'ai un contrat pour l'an prochain, des objectifs clairs, l'équipe aussi, donc pour moi tout est vraiment simple. Il n'y a pas de pression de mon côté."

Bottas a-t-il envisagé l'hypothèse d'être battu ce week-end par Russell ? "Je n'y ai pas vraiment pensé et c'est difficile de savoir à quoi s'attendre de la part de George au niveau des performances", rétorque-t-il. "Comme je l'ai dit, il connaît bien l'équipe mais c'est aussi une voiture différente de celle qu'il a testée, il y a énormément de nouvelles choses… Je ne sais vraiment pas quoi répondre à cette question. Je n'y ai pas réfléchi, mais si je dois y répondre alors je dirais que oui, s'il me bat c'est sûr que ça ne sera pas très bon pour moi, si j'ai une course normale et qu'il me bat à la régulière. J'essaierai d'éviter ça. Mais je ne suis pas quelqu'un qui pense à ce côté des choses, j'essaie de transformer les choses en motivation et en quelque chose de positif. C'est mon état d'esprit pour le week-end."