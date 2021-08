Bottas sanctionné pour le carambolage du départ

Au premier départ sur une piste détrempée, Valtteri Bottas, qui avait pris un mauvais envol depuis la seconde position, a manqué son freinage, harponnant l'arrière de la McLaren de Lando Norris et entraînant ensuite plusieurs collisions impliquant les deux Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez. Suite à cet incident, Norris et Pérez ont abandonné et Verstappen est resté en piste avec une monoplace très abîmée.

La course a ensuite été interrompue au drapeau rouge pour retirer les monoplaces et les débris qui jonchaient la piste. Et une enquête a évidemment été lancée par les commissaires sur cet incident.

Sans surprise au vu des images, Bottas a été reconnu coupable de la collision qui a tout déclenché et a été sanctionné de cinq places de recul sur la grille de la prochaine course, à savoir le Grand Prix de Belgique. Selon les commissaires, le Finlandais a "causé une collision évitable". Il écope aussi de deux points sur sa Super Licence, son quatrième sur les 12 derniers mois.

"Immédiatement après le départ, dans la zone de freinage pour le virage 1, la voiture 77 est entrée en collision avec l'arrière de la voiture 4", peut-on lire dans leur décision. "Les commissaires ont pris en compte les conditions de piste, cependant le pilote de la voiture 77 est pleinement responsable de la collision."

Le classement du GP de Hongrie 2021