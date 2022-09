Bottas : Sauber peut gagner avec un soutien tel qu'Audi

Audi a annoncé le mois dernier son arrivée en Formule 1 en tant que motoriste pour la nouvelle ère de 2026, où le MGU-H disparaîtra et un carburant pleinement écologique sera adopté. Bien que la confirmation officielle soit encore attendue, Audi devrait entrer en collaboration avec Sauber, avec des châssis construits dans les infrastructures de Hinwil. Actuellement baptisée Alfa Romeo, l'écurie suisse respecte sans souci le plafond budgétaire actuel de 141,2 M€ par an (récemment augmenté de 3,1% en raison de l'inflation).

Cependant, le propriétaire Finn Rausing demande environ 300 M€ supplémentaires pour développer l'écurie et préserver les emplois afin d'accepter l'offre d'Audi. Les limites actuelles de Sauber devraient donc disparaître, à savoir un manque de ressources humaines pour produire des évolutions, selon Valtteri Bottas. Alors, d'après l'ancien pilote Mercedes, il n'y aurait "rien qui indiquerait" que l'écurie ne peut pas renouer avec la victoire.

"En ce qui concerne l'usine, et évidemment le personnel dont nous disposons actuellement, oui, l'équipe peut être [aux avant-postes]", estime Bottas. "Mais le fait est qu'il reste des écuries qui ont plus de ressources de travail, plus de personnel. Je dirais que nous manquons un peu de ressources humaines à la production, ce qui signifie que même s'il y a des pièces plus rapides qui sont déjà dessinées et testées en soufflerie, nous ne pouvons pas les faire physiquement assez vite pour les mettre sur la voiture rapidement."

"Cela signifie qu'il y a davantage de potentiel, et je pense que nous commençons à le libérer. De ce que j'ai vu de la soufflerie et de l'usine, les infrastructures sont là. Il n'y a rien qui indiquerait qu'il n'est pas possible de gagner."

Sauber occupe actuellement la sixième place du championnat des constructeurs et est bien parti pour obtenir son meilleur résultat depuis 2012, une saison où quatre podiums avaient été obtenus. Sa seule victoire est venue en 2008, lorsque Robert Kubica s'est imposé au Grand Prix du Canada. C'est justement entre 2006 et 2009 que l'écurie a réellement été associée pour la dernière fois à un constructeur motoriste, à savoir BMW, qui s'était toutefois retiré lors de la crise financière.

Bottas prévoit en tout cas de rester en F1 jusqu'à l'arrivée d'Audi en 2026 : "En ce moment, je sens vraiment [que je peux continuer]. Je prends vraiment du plaisir. J'ai encore le sentiment de pouvoir rouler vite. À l'avenir, je ne vois donc pas de raison [de ne pas rester]. Je pense avoir encore beaucoup à donner à la F1."