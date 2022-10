Avec Bottas sixième, Alfa a une opportunité en or de distancer Aston

Valtteri, c'est une bonne journée quand vous battez une Ferrari d'usine, n'est-ce pas ? Ça en dit long.

Oui, c'est une très bonne journée. Et surprenante. On a vu dès le début du week-end que nous avions l'air assez compétitifs, et je me sentais à l'aise. Nous nous sommes donc dit qu'avec de bonnes qualifs nous devrions pouvoir nous battre pour la septième place, mais séparer les Ferrari est un bonus supplémentaire.

Comment se fait-il que ça se passe si bien pour vous ce week-end ?

C'est une bonne question. Vous savez, nous n'avons rien ajouté [à la voiture] entre Austin et cette piste. Mais je pense que le tracé, comme je le pensais avant le week-end, peut être bon pour notre voiture. Et il semble être vraiment bon pour notre voiture. Nous avons l'air très compétitifs dans tous ces virages lents. Même sur les vibreurs dans les virages, nous avons l'air bons, et la sensation est assez agréable quand la voiture passe sur les vibreurs. Je pense donc qu'elle convient simplement à cette piste. Ensuite, les réglages de départ que nous avions pour le week-end, nous n'avons eu qu'à les peaufiner. Nous avons donc vraiment commencé le week-end du bon pied avec les réglages, et avons pu bâtir là-dessus.

Et vous personnellement ? À cette altitude, toutes les voitures ont moins d'appui. Est-ce que cela convient davantage à votre style de pilotage ?

Cette piste semble être bonne pour moi globalement. Je crois que j'ai eu une pole l'an dernier. Naturellement, certains pilotes aiment certaines pistes ; j'aime celle-ci, avec la surface lisse et l'adhérence faible. Le pilotage est un peu différent, ce qui ne me dérange pas.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Lors de ces qualifications, avez-vous dû contenir vos espoirs ? Que pensiez-vous pouvoir accomplir en abordant la Q3 ?

En Q3, on ne sait jamais si quelqu'un va commettre une erreur. Nous pensions que lors de qualifs normales, la septième place devrait être le maximum. Mais évidemment, les gens peuvent faire des erreurs. Et nous pouvons en profiter.

Allez-vous pouvoir vous maintenir à ce niveau en course ?

Je pense, c'est l'objectif. Vu tous les longs relais de ce week-end, et même les tests Pirelli, nous semblons être à l'avant du milieu de tableau en matière de rythme de course. C'est bon à voir. Espérons pouvoir plus ou moins maintenir cette position. C'est important car c'est une bonne opportunité, Aston étant loin derrière.

Carlos Sainz évoque un désavantage pour le moteur Ferrari à cette altitude. Vous avez la même sensation ?

Ça n'en avait pas l'air ! (rires) Enfin, c'est dur à dire. C'est sûr qu'il y a toujours une petite perte de puissance à cette altitude, mais c'est dur à dire par rapport aux autres. Je ne sais pas, à vrai dire.

Allez-vous devoir évaluer les risques que vous allez prendre en course ? Avec l'aspiration en particulier, ce sera forcément tentant d'essayer de gagner une place au départ, mais finir la course est important. Qu'allez-vous faire ?

C'est un risque calculé. J'ai eu beaucoup de malchance cette année. Même pour ma confiance, ce serait bien de prendre un bon départ et de faire un bon premier tour, alors je pense que l'objectif est au moins d'essayer de maintenir cette position. Si je peux gagner des places, je le ferai évidemment, mais sans prendre de grands risques.

Propos recueillis par Adam Cooper