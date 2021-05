Bottas était trop lent, Wolff le défend

En signant la pole position avec sept millièmes d'avance sur son coéquipier Lewis Hamilton, Valtteri Bottas avait fait un premier pas vers la victoire au Grand Prix du Portugal. Le scénario de la course a toutefois été bien différent.

Lire aussi : Course - Hamilton remporte autoritairement sa 97e victoire

Pour la 12e fois en 17 poles, Bottas n'est pas parvenu à convertir cet avantage en succès le dimanche. Le Finlandais a bien mené les 19 premiers tours de course mais s'est ensuite fait dépasser de manière autoritaire par Hamilton, par l'extérieur au premier virage. Il a ensuite été doublé par Verstappen juste après son arrêt au stand, alors que ses pneus n'étaient pas encore en température.

Victime d'un problème sur un capteur de son échappement, Bottas a alors vu son retard sur la Red Bull passer d'une à cinq secondes ; au moins sa tentative de meilleur tour en course, en fin d'épreuve, a-t-elle été fructueuse.

"Cette journée a été délicate", déplorait le pilote Mercedes en sortant de sa voiture. "Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans le premier relais, je n'avais simplement pas le rythme, pour des raisons inconnues. Nous allons donc étudier ça. Après, je pense que le second relais était relativement bon, mais j'ai eu un petit problème avec un capteur, donc je n'ai pas vraiment pu avoir Max. Dans l'ensemble, nous avions un package compétitif aujourd'hui, et je ne sais pas pourquoi il n'a pas fonctionné dans le premier relais. Il nous faut étudier ça."

Bottas a précisé par la suite : "Je n'avais simplement pas le rythme, tandis que Lewis et Max avaient le niveau tout du long. C'était une question de temps avant que je me fasse doubler par Lewis."

Directeur de Mercedes AMG F1, Toto Wolff a toutefois pris la défense de son pilote après ce résultat décevant. "Je pense que Valtteri, au début, attaquait extrêmement dur, et c'est avec l'effet du DRS que Lewis l'a dépassé, donc ce n'est pas grave", a déclaré l'Autrichien à Sky Sports F1. "Je pense que ces trois-là [Hamilton, Verstappen et Bottas] étaient dans une autre dimension aujourd'hui, et Valtteri aurait probablement attaqué Max à la fin si notre unité de puissance ne l'avait pas trahi. Je pense donc qu'il faut le féliciter. Il a bien rebondi, vu sa situation d'il y a deux semaines [l'accrochage avec Russell à Imola, ndlr]."

Wolff a par ailleurs détaillé la résolution du problème technique survenu sur la Mercedes W12 de Bottas : "Nous avons modifié un réglage pour outrepasser un capteur qui disait que la température de l'échappement était trop élevée. Parce que nous n'arrivions pas à l'outrepasser, le moteur s'était mis en mode protection."

Grâce aux 16 points de son podium et de son meilleur tour en course, Bottas remonte en tout cas à la quatrième place du championnat des pilotes avec 32 unités au compteur, contre 37 pour un impressionnant Lando Norris.