Course - Bottas tranquille devant Verstappen, Hamilton limite la casse

Ce sont des conditions humides qui attendent les pilotes pour entamer la course du Grand Prix de Turquie 2021 de Formule 1, puisqu'une fine pluie s'abat sur le circuit de l'Istanbul Park depuis plusieurs heures. En sus, les températures ne sont pas élevées (15°C dans l'air à 14h00), ce qui n'aidera pas à sécher un tracé tout de même bien plus adhérent qu'en 2020.

La grille, justement, voit Valtteri Bottas s'élancer pour la 18e fois de sa carrière en pole, devant l'un des deux prétendants au titre, Max Verstappen. Si ce dernier ne s'est pas montré très optimiste au moment d'aborder la course, il dispose toutefois d'un avantage de taille puisque son rival et leader du championnat, Lewis Hamilton, doit lui partir 11e après application d'une pénalité moteur. Sur la deuxième ligne, on retrouve Charles Leclerc et Pierre Gasly. Tous les pilotes s'élancent en pneus intermédiaires.

Gasly envoie valser Alonso au départ

Au départ, Bottas conserve sa position devant Verstappen et Leclerc. Pérez prend l'avantage sur Gasly qui s'est accroché avec Alonso, qui part en tête-à-queue sur l'extérieur du virage 1 puis repart à l'arrière du peloton. Le premier tour est agité mais calme. Hamilton se met en marche en dépassant Vettel dans la seconde boucle, avant d'essayer de s'attaquer à Tsunoda qui résiste. Alonso commet une erreur en tentant de dépasser Schumacher, qu'il envoie grossièrement en tête-à-queue à son tour. Deux enquêtes sont lancées pour ces incidents.

Après quatre tours, Bottas possède 1,8 seconde d'avance sur Verstappen, 4 sur Leclerc et 6 sur Pérez. Pendant ce temps, Hamilton peine derrière l'AlphaTauri au numéro 22 alors que Sainz se fraie un chemin plus loin dans le peloton. Au 8e tour, Hamilton dépasse Tsunoda par l'extérieur au virage 5. Dans la 9e boucle, le septuple Champion du monde se hisse devant Stroll, au même endroit que face au Japonais. Gasly écope de cinq secondes de pénalité pour la collision du départ et Alonso également, pour l'accrochage avec la Haas #47.

Après 10 tours, Bottas dispose de 2,5 secondes d'avance sur Verstappen et 4,7 secondes sur Leclerc. Un peu plus de 18 secondes derrière le leader, Hamilton prend l'avantage sur Norris dans la pleine charge de retour, et la sixième position qui va avec. Sainz, de son côté, se retrouve aux portes du top 10, sur les talons de Vettel. Il l'attaque et le passe au 13e tour, au prix d'une manœuvre qui occasionne un léger contact entre les deux voitures suite à un décrochage de l'Espagnol.

Au 14e tour, Hamilton dépasse Gasly dans la ligne droite arrière et entre dans le top 5. La remontée du Britannique mais également l'amélioration de la piste incitent les leaders à accélérer leur rythme également. Sainz continue de progresser dans la hiérarchie en passant Tsunoda dans le 17e tour pour le compte du 9e rang.

Bottas perd un peu de temps sur Verstappen au moment de franchir la barre des 20 tours, avec 2,6 secondes d'avance, 5,3 sur Leclerc, 13,6 sur Pérez et 17,1 sur Hamilton. Au 21e tour, Ricciardo est le premier à passer par les stands pour monter de nouveaux pneus intermédiaires. Au 22e passage, Tsunoda commet un tête-à-queue au virage 9, sans gravité en dehors des places perdues.

Ricciardo n'étant pas encore dans les temps des autres pilotes, le choix de monter des pneus moins usés semble ne pas devoir se poser pour l'instant, alors que Leclerc commence à revenir sur Verstappen. Au 25e tour, Bottas revient sur les premiers retardataires, les deux Haas, et surtout la pluie semble revenir. Après avoir gagné du temps puis stabilisé l'écart, Hamilton commence à en perdre sur Bottas, bien retardé par un Mazepin peu coopératif.

Au 30e tour, Bottas dispose de 3,8 secondes d'avance sur Verstappen et 6,1 sur Leclerc. Hamilton revient à une seconde de Pérez. Alonso s'arrête à la fin de ce tour, purgeant ainsi sa pénalité de cinq secondes et chaussant un nouveau train de pneus intermédiaires. A la fin du 34e tour et à l'entame du 35e, Hamilton est en position d'attaquer Pérez : ce dernier défend bien entendu ardemment et parvient à conserver l'avantage.

Les leaders s'arrêtent, Leclerc et Hamilton hésitent

Au 36e tour, Verstappen passe au stand et ressort devant les deux hommes. Bottas s'arrête au tour suivant pour couvrir le Néerlandais alors que Vettel tente le pari des slicks. Pérez s'arrête aussi, mais Hamilton reste sur le tracé. Pour Vettel, le pari est perdu, le tour de sortie étant catastrophique et il rentre au stand directement.

Après 39 tours, Leclerc, qui a commis une erreur en tirant tout droit, mène avec 6,2 secondes d'avance sur Bottas, 12 secondes sur Verstappen et 14 sur Hamilton. Gasly s'arrête et purge à son tour sa pénalité. A la radio de Leclerc, on se prend à rêver de ne pas passer par les stands et d'aller au bout de la course sur le train du départ. Et Hamilton est dans le même état d'esprit.

Leclerc voit Bottas revenir sur lui, le Finlandais se trouvant à moins d'une seconde au 45e tour. Le pilote Mercedes repasse aux commandes à l'entame de la 47e boucle. Le Monégasque s'arrête à la fin de ce tour pour monter des intermédiaires, ressortant devant quatrième Pérez. Les temps de Hamilton faiblissent alors qu'il continue de rouler sur son train de départ. Le Britannique s'arrête au 50e tour et repart 5e, à cinq secondes du duo Leclerc-Pérez.

Les positions s'inversent au 51e passage, puisque le Mexicain dépasse la Ferrari dans le dernier enchaînement. Hamilton fond sur le Monégasque mais est victime de graining et perd du temps sur la Ferrari. Surtout, Gasly revient à une seconde de la Mercedes. Sous la menace, le Britannique peine à creuser l'écart. Toutefois, dans les derniers tours, il stabilise l'écart autour des deux secondes et se met à l'abri.

Valtteri Bottas remporte le Grand Prix de Turquie 2021 de F1 devant Max Verstappen et Sergio Pérez. Charles Leclerc et Lewis Hamilton complètent le top 5, le Britannique limitant les dégâts face à son rival qui reprend tout de même la tête du classement.

Grand Prix de Turquie 2021