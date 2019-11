Mercedes veut gérer autrement l'attente "emmerdante" de Bottas

Au terme de plusieurs mois de questionnement, Valtteri Bottas a été conservé par Mercedes pour la saison 2020 de Formule 1. Le Finlandais était en concurrence avec Esteban Ocon, pilote junior de Mercedes, mais l'écurie a choisi la stabilité, et le Français a lui trouvé refuge chez Renault.

Depuis son arrivée chez Mercedes en tant que successeur de Nico Rosberg, qui a pris une retraite surprise fin 2016, Bottas a été renouvelé chaque année pour un an supplémentaire. Il estime que cette situation a eu un effet sur lui dans le cadre de la course au titre 2019. "Il y avait assurément de l'incertitude pour 2020 à un certain moment. Beaucoup de rumeurs. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je devais juste attendre."

"En tant qu'athlète, en tant que pilote, ce n'est pas une situation idéale. Vous ne pouvez pas totalement être en paix, vous concentrer sur le travail, et vous sentir mentalement libéré et bien dans votre peau. C'est délicat. Quand ça continue, année après année, chaque année de votre carrière, à un certain point ça devient emmerdant. C'est clairement une chose agréable que le contrat soit signé. Mais ça va être la même histoire l'année prochaine. Je ne suis pas trop inquiet pour l'instant parce que le rythme est bon, j'apprécie piloter, j'apprécie travailler avec l'écurie et j'espère qu'ils apprécient également."

En 2020, le contrat de Bottas mais également celui du sextuple Champion du monde Lewis Hamilton arriveront à leur terme. D'autres pilotes, comme Sebastian Vettel, Max Verstappen ou Daniel Ricciardo seront également sur le marché. "Avec Valtteri, il y avait une meilleure manière de gérer ça", a reconnu Toto Wolff. "Aujourd'hui, avec le recul, vous pouvez dire que ça a probablement eu un effet."

"Et je vais essayer de prendre ça en compte, et de faire un meilleur travail de ce point de vue. Je pense qu'en 2021, la porte sera grande ouverte, aucun pilote n'est lié à aucune équipe, c'est super excitant et j'imagine que le manège des pilotes va débuter très rapidement."