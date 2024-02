Sans "boule de cristal", Mercedes ne sait pas s'il rivalisera avec Red Bull

Après une saison 2022 décevante et une campagne 2023 toujours en dessous des attentes, Mercedes aborde 2024 toujours avec l'espoir de retrouver les avant-postes. Pour y parvenir, l'équipe dirigée par Toto Wolff a procédé au cours de l'hiver à de grands changements sur son concept de F1, développant un nouveau châssis et une nouvelle boîte de vitesses.

La W15 a donc pour mission de faire jeu égal, sinon mieux, avec la future monoplace de Red Bull, dont la précédente itération a écrasé le championnat 2023. L'on a toutefois conscience à Brackley que la tâche ne sera pas aisée et qu'un premier élément de réponse sur le niveau des deux machines ne sera donné qu'au moment de prendre la piste.

"D'un côté, il faut être réaliste quant aux chances de battre une équipe qui a une bonne longueur d'avance sous cette réglementation et qui a vu juste au cours des deux dernières saisons, ce qui n'a pas été notre cas", a expliqué Toto Wolff. "Il n'y a pas de miracle dans ce sport."

"D'un autre côté, notre ambition est forte. Red Bull et une voiture très performante sont la référence que nous voulons battre. Je ne sais pas quand cela arrivera, nous n'avons pas de boule de cristal. Mais nous saurons bien assez tôt quelle est leur avance et l'ampleur de la tâche qui nous attend."

Après huit saisons riches en trophées, Mercedes a achevé en 2022 une très longue série de titres mondiaux consécutifs. Pire encore, en 2023, il n'y a eu aucune victoire de la marque à l'étoile durant l'année, ce qui n'était plus arrivé depuis 2011. L'écurie allemande a notamment fait fausse route avec son concept "zéro ponton" à l'introduction de la nouvelle réglementation technique, à l'inverse de Red Bull, qui a établi de nouvelles références aérodynamiques dans le peloton.

"Nous nous sommes trompés avec la nouvelle réglementation", a ajouté Wolff. "Mais quand nous y repenserons dans dix ans, ou plus, et que vous lirez que nous avons terminé premiers huit fois d'affilée au classement constructeurs [entre 2014 et 2021], puis troisièmes et deuxièmes, cela semblera être respectable et pas si mal. Mais c'est sans prendre en compte qu'une autre équipe et un autre pilote ont remporté la plupart des courses."

"Notre objectif est donc de consolider nos positions par rapport à Ferrari, McLaren, et parfois Aston Martin, et d'être à l'avant de ce groupe. En même temps, nous essayons de rouler en tête de peloton. C'est notre objectif, nous sommes déterminés à y arriver. Nous savons à quel point c'est difficile, parce que vous avez du retard sur votre principal concurrent, qui a tout compris dès le départ. Mais nous aimons le défi. C'est pourquoi je suis si impatient, et nous sommes tous impatients, de voir la voiture rouler enfin."