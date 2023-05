Brad Pitt en essais libres F1 ? La folle rumeur démentie

Le projet de film sur la Formule 1 financé par Apple et coproduit par Lewis Hamilton a été au centre d'une folle rumeur propagée par certains médias sur la base d'informations fausses.

Ainsi, alors que le tournage de scènes lors des véritables épreuves est sur le point de commencer, il a été rapporté (notamment par ESPN) que Brad Pitt, acteur et coproducteur, allait participer au volant d'une F1 actuelle à une séance d'essais libres du GP de Grande-Bretagne, aux côtés des pilotes de la grille. Il a même été suggéré que cela se ferait dans le cadre de l'intégration d'une "11e équipe" au paddock pour les manches restantes.

Cela a amené Colton Herta, pilote IndyCar et un temps lié à la F1 l'an passé avant d'en être écarté faute de pouvoir obtenir sa Super Licence, à plaisanter sur le sujet en lançant sur Twitter : "Brad Pitt a eu une Super Licence avant moi. Dur."

Bien entendu, ces informations sont fausses en plus d'être saugrenues. Au-delà des simples questions élémentaires de sécurité, d'équité sportive et de logistique, pour disputer des Grands Prix ou même simplement rouler lors d'EL1, les pilotes doivent être titulaires d'une Super Licence qui s'obtient dans un cadre très précis et strict. L'exemple Herta suffit à démontrer qu'un tel sésame ne s'attribue pas facilement, même pour des pilotes ayant fait leurs preuves dans d'autres championnats.

En réalité, dans le cadre des tournages sur certains GP (et notamment à Silverstone), le projet est de faire rouler Pitt seul en piste dans des moments où le circuit n'est pas utilisé, en le faisant s'installer au volant d'une monoplace de F2 ou de F3 modifiée. Cela permettrait de disposer d'un public déjà présent en arrière-plan, ainsi que d'une infrastructure existante, sans avoir besoin de faire appel à des décors ou à des figurants.

Interrogé sur le sujet, Hamilton a de son côté expliqué qu'il ne souhaitait clairement pas que l'œuvre soit si déconnectée de la réalité qu'elle finisse par être moquée par les fans, comme d'autres films sur le sport automobile.

"Je ne connais pas absolument tous les projets concernant les différentes choses que nous allons faire dans le paddock et ce genre de choses", a fait savoir le septuple Champion du monde. "Pour l'instant, je me concentre davantage sur la rédaction du scénario, et c'est donc à cela que je consacre tout mon temps. Il s'agit de s'assurer que nous disposons d'un casting vraiment excellent et diversifié."

"Le réalisateur, Joe [Kosinski], s'attache à faire en sorte que nous soyons le plus possible ancrés dans cette discipline, et que ce soit pertinent. Et de mon coté, il s'agit de m'assurer que c'est authentique et que vous tous, les fans de course automobile, voyiez cette authenticité et trouviez que c'est crédible."

"Nous voulons également présenter la course automobile sous un angle différent de celui que l'on peut voir à la télévision et, d'une manière générale, sous l'angle d'un sport vraiment cool. Je passe donc beaucoup de temps à aider Joe et l'équipe à mettre au point le scénario, et c'est un processus extraordinaire. J'aime vraiment ça."

Avec Jonathan Noble et Jake Boxall-Legge