La Formule 1 veut davantage de diversité en sport auto

La question des inégalités ethniques est actuellement au cœur du débat dans notre société, alors que les manifestations contre le racisme se multiplient dans la majorité des pays occidentaux suite au meurtre de George Floyd, Américain noir, par un policier blanc le 25 mai dernier.

Premier et unique pilote noir de l'Histoire de la Formule 1, Lewis Hamilton s'est indigné non seulement face à ce drame mais aussi au silence de ses pairs, qui ont pris la parole depuis lors. C'est également le cas de la F1, qui a condamné le racisme dans un communiqué.

Or, depuis sa création en 1950, le Championnat du monde a vu passer pour l'essentiel des pilotes blancs, avec une faible représentativité de pilotes noirs, métisses ou asiatiques. Par ailleurs, on peut ajouter sur le thème de la diversité que seules de très rares femmes ont déjà été engagées comme pilotes titulaires, dont trois ne sont pas parvenues à se qualifier pour la moindre course. Il n'est donc pas surprenant que Hamilton ait dénoncé le manque de diversité en Formule 1, et Ross Brawn, manager sportif de la catégorie reine du sport automobile, a la ferme intention d'agir à ce sujet.

"Je pense que nous – la F1 – reconnaissons depuis quelques années que nous voulons renforcer notre diversité et notre programme de diversité. À la fois en interne dans notre entreprise et en externe, nous avons commencé à travailler là-dessus il y a quelques années", déclare Brawn pour Sky Sports F1.

"Nous avons pensé que la raison pour laquelle nous n'avons pas davantage de diversité en Formule 1, cela part du tout début. Cela part des premiers échelons [en karting] et cela part même de l'école avec les matières que sont les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Nous sommes impliqués dans 'Formula 1 in Schools' [challenge pour les jeunes de 9 à 19 ans consistant à la conception et production d'une F1 miniature, ndlr] – encore plus depuis un ou deux ans. Et il y a énormément de diversité quant aux gamins qui y participent. 40% d'entre eux sont des filles ; c'est un bon début."

Alexander Albon et Lewis Hamilton sont actuellement les seuls pilotes de couleur en Formule 1

La Formule 1 va donc lancer un programme de karting afin de rendre plus accessible ce sport déjà relativement coûteux, ce qui devrait contribuer à la diversité. "Nous consentons beaucoup d'efforts pour trouver comment soutenir les premiers échelons de la course. J'ai passé ces derniers semaines et mois à travailler avec un groupe pour étudier comment nous pouvons créer une initiative vraiment élémentaire en karting afin que les enfants y courent à un stade très précoce", indique Brawn.

"Le fait est que la Formule 1 est une très forte méritocratie. Il devrait toujours en être ainsi, ce devrait toujours être le meilleur qui gagne. Nous ne pouvons pas faire que ce soit toujours le cas. Mais nous pouvons donner de meilleures opportunités aux minorités, aux [autres] groupes ethniques, de s'impliquer en sport automobile – pas seulement dans le pilotage mais aussi l'ingénierie et d'autres activités."

"Nous contribuons à ces initiatives. En tant qu'entreprise, nous avons clairement beaucoup d'initiatives pour résoudre les inégalités salariales entre hommes et femmes et d'autres inégalités salariales dans nos sociétés ; nous nous efforçons de faire tout notre possible. Je pense que la Formule 1 aide, et je pense que l'on verra avec certaines de ces initiatives en karting sur lesquelles nous travaillons que ce sera une belle opportunité et que la Formule 1 la soutiendra."

Lire aussi : La saison 2020 de W Series est annulée

Quant à Hamilton, il continue de faire campagne contre le racisme sur les réseaux sociaux. Le week-end dernier, à Bristol (Angleterre), les manifestants se sont attaqué à la statue d'Edward Colston, négrier du XVIIe siècle qui aurait contribué au trafic de 84 000 Africains réduits à l'esclavage, dont 19 000 ayant perdu la vie avant même d'atteindre l'Europe.

"Si les gens n'avaient pas arraché cette statue qui rendait hommage à un négrier raciste, elle n'aurait jamais été enlevée", a écrit Hamilton sur Instagram. "On parle qu'elle aille dans un musée. La statue de cet homme devrait rester dans la rivière [où l'ont jetée les manifestants], comme les 20 000 âmes africaines qui ont perdu la vie dans le voyage pour venir ici et ont été jetées à la mer sans funérailles ni mémorial. Il les a volées à leurs familles, à leur pays, et cela ne doit pas être célébré. La statue devrait être remplacée par un monument commémoratif pour tous ceux qu'il a vendus, tous ceux qui ont perdu leur vie."

Related video