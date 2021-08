Brawn fait l'éloge de la "défense musclée" d'Alonso contre Hamilton

En passant par la voie des stands dans le premier tour du second départ pour chausser des pneus slicks, Lewis Hamilton a laissé les commandes du Grand Prix de Hongrie aux pilotes s'étant arrêtés dans le tour de formation. Reparti bon dernier, le Britannique a dû s'employer à remonter dans le classement mais, malgré cette erreur stratégique, ses chances de victoire subsistaient. Ainsi, après son troisième et dernier arrêt de la journée, le septuple Champion du monde reprenait environ trois secondes par tour aux hommes de tête.

Cependant, Hamilton a été stoppé dans son élan par Fernando Alonso, installé en quatrième position. Le pilote Alpine a réussi à tenir tête à la Mercedes pendant dix tours, aidant ainsi son coéquipier Esteban Ocon à garder son avance et à cueillir son premier succès en catégorie reine.

À plusieurs reprises, Hamilton a essayé de trouver une ouverture dans les virages 2 et 4 mais, systématiquement, Alonso fermait la porte plus ou moins gentiment. La défense du double Champion du monde a poussé le pilote Mercedes à se plaindre à la radio, cependant les commissaires n'ont pas jugé nécessaire d'ouvrir une enquête. Et le pilote espagnol a reçu un soutien de poids, celui de Ross Brawn, directeur de la F1.

"Je suis heureux que Fernando ait été élu 'Pilote du Jour', parce que je veux lui donner mon vote moi aussi", a commenté Brawn dans sa traditionnelle chronique d'après-course. "C'était une excellente performance. Ce titre devait revenir à l'un des pilotes Alpine, et cette bagarre l'a probablement fait passer d'Esteban à Fernando. Ce que l'on voit lorsque Fernando est impliqué en F1, ce sont des batailles incroyablement dures mais on sait qu'il sera toujours fair-play."

"Je sais qu'à un moment donné Lewis s'est un peu plaint de la défense musclée de Fernando, mais je ne pense pas que c'était un problème. Fernando a été dur mais juste, il a toujours laissé assez d'espace, et c'est ce qu'il faut faire. C'était une lutte remarquable et, je l'espère, un avant-goût de ce qui est à venir dans la seconde moitié de la saison."

"Un peu à la limite" pour Hamilton

Il a fallu patienter jusqu'à ce qu'Alonso commette une erreur dans le premier virage pour que Hamilton puisse dépasser son adversaire. Une fois devant, le pilote Mercedes a rapidement avalé Carlos Sainz pour prendre la troisième place sur la piste, qui est ensuite devenue la deuxième une fois la disqualification de Sebastian Vettel prononcée.

En sortant de sa monoplace, Hamilton a tenu des propos plus nuancés sur son duel avec Alonso, assurant d'un côté que cette bagarre en piste avait été "incroyable", mais estimant de l'autre qu'Alonso avait repoussé la limite de l'acceptable. "C'était vraiment, vraiment fantastique", a déclaré Hamilton. "J'aimerais que les voitures puissent se suivre de plus près et [je suis] impatient de voir comment se comporteront les voitures l'année prochaine. Espérons qu'elles supprimeront une grande partie de l'air sale."

"C'est un circuit très difficile pour doubler et pour suivre, en particulier dans le dernier secteur, mais [il y a eu] de très grosses batailles roue contre roue. C'était littéralement roue contre roue, au moins une fois. Je n'ai pas vraiment beaucoup plus à dire à ce sujet. En tant que double Champion du monde, [Alonso] est probablement l'un des pilotes les plus durs, mais [il est] juste. Je dirais qu'aujourd'hui, c'était un peu à la limite."