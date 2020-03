Il y a 11 ans : l'arrivée remarquée de Brawn GP en F1

L'aventure Honda en F1 durant les années 2000 fut de courte durée, et couronnée d'un seul succès sur trois saisons, lors desquelles le duo composé de Jenson Button et Rubens Barrichello n'a pu amasser que quatre podiums. Après les années BAR, on attendait mieux du manufacturier japonais, qui a surtout marqué la F1 par son initiative "écologique", arborant deux saisons de suite une livrée sans sponsors, mais n'a pas brillé par ses performances.

Lire aussi : Il y a 19 ans : le lancement du projet Toyota en F1

Frappé de plein fouet par la crise, Honda a décidé fin 2008 de mettre un terme à son programme en F1, comme le feront un an plus tard BMW et Toyota. Alors directeur de l'équipe, Ross Brawn décide de sauver la structure de Brackley, persuadé du potentiel de celle-ci et de la monoplace adaptée au nouveau règlement prévu en 2009, et sur laquelle il travaille depuis 2007. Après un hiver difficile mais prometteur, Brawn GP s'aligne en favori à Melbourne et concrétise avec la pole position et le doublé en course. Retour sur cette histoire hors du commun et éphémère, mais couronnée de succès.

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.