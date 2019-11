Hamilton a trouvé une "façon unique" d'être un grand champion

Après avoir participé à le faire quitter McLaren pour Mercedes fin 2012, Ross Brawn a été le directeur lors de la première saison chez les Gris de Lewis Hamilton à Brackley, en 2013. Le technicien est principalement connu pour avoir accompagné Michael Schumacher lors de tous ses titres mondiaux, chez Benetton et Ferrari, en tant que responsable technique. Aussi, il s'offre le luxe de pouvoir comparer les approches de ces deux géants de la Formule 1.

"Je pense que le meilleur compliment que je puisse faire à Lewis aujourd'hui, c'est de dire qu'il a trouvé une façon unique d'être un grand champion. Je dois admettre que, quand j'ai commencé à travailler avec lui en 2013, j'étais un peu nerveux au sujet de son approche en tant que pilote de course professionnel. Pour moi, la référence était Michael Schumacher, un homme totalement dévoué à la poursuite du succès et en même temps très soucieux de protéger sa vie privée et celle de sa famille. Même à cette époque, Lewis faisait preuve d'une approche vraiment éclectique de sa carrière et, tout en étant totalement professionnel, il préférait un style de vie nettement moins monastique que celui de Michael."

Une approche qui a pu lui jouer des tours au début des années 2010, quand sa vie privée prenait parfois le pas sur ses performances en piste, les mauvaises courses étant bien souvent automatiquement attribuées, à tort ou à raison, à ce qu'il faisait ou ne faisait pas en dehors des paddocks. Mais Brawn estime que Mercedes a parfaitement exploité le potentiel de son pilote en lui offrant les conditions de son épanouissement.

"Lewis a toujours été à l'aise pour se mouvoir dans différents cercles, tels que la musique et la mode, et cela lui donne l'énergie pour développer encore plus son talent, tout en garantissant qu'il soit toujours dans la meilleure forme physique, ce qui est vital dans l'ère moderne de la Formule 1. Et chez Mercedes, Lewis a trouvé le bon soutien dans un environnement qui est stimulant techniquement mais qui, dans le même temps, lui offre la liberté dont il a absolument besoin. Ainsi, je félicite Toto Wolff et toute l'équipe, car ils ne lui ont pas seulement donné une voiture extraordinaire année après année mais ils ont autorisé Lewis à évoluer et à grandir pour devenir l'un des plus grands pilotes de l'Histoire de la Formule 1, certainement le meilleur des 15 dernières années."