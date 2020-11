Brawn : "Hamilton et Schumacher ont un talent d'origine divine"

Le week-end dernier au Grand Prix de Turquie, Lewis Hamilton a remporté son septième titre mondial, égalant le record précédemment établi par Michael Schumacher. Le pilote Mercedes n'a pas eu la tâche facile à Istanbul, avec un niveau d'adhérence exceptionnellement bas sur cette piste dont le revêtement venait d'être refait. Après des qualifications et un début de course difficiles sous la pluie, Hamilton s'est finalement imposé avec plus de 30 secondes d'avance sur la concurrence. Manager sportif de la Formule 1, Ross Brawn est impressionné.

"Lewis a montré pourquoi il est un talent si exceptionnel", écrit Brawn dans sa chronique sur le site officiel de la F1. "En Turquie, bien que l'écurie Mercedes ait manqué de rythme tout le week-end sur une surface glissante dans des conditions froides, il est resté patient en course, a fait preuve d'un esprit stratégique et a attaqué quand c'était nécessaire. Il a fait fonctionner les pneus quand personne d'autre n'y parvenait. C'était la démonstration parfaite de ce qu'il est – un septuple Champion du monde, égalant le record de Michael."

Brawn a justement contribué aux sept titres mondiaux de Schumacher en tant que directeur technique chez Benetton puis chez Ferrari, avant de collaborer avec Hamilton chez Mercedes en 2013 ; il est donc bien placé pour comparer. Il poursuit : "C'est le genre de domination que la plupart des gens ne voient qu'une fois lors dans leur carrière en sport automobile. J'ai eu la chance de la voir deux fois. J'ai eu la chance de travailler avec Lewis et Michael. Ils ont des caractères différents, ce qui est merveilleux, car on ne veut pas des personnages dignes d'un métronome en F1. Lewis et Michael sont différents dans leur approche. Mais au fond, ils ont tous deux un talent d'origine divine."

Ross Brawn observe Lewis Hamilton en 2017

Si Hamilton est si performant, c'est aussi grâce à la contribution de son ingénieur de course Peter Bonnington, alias Bono. Les deux hommes collaborent depuis huit ans désormais. "Il est difficile de déceler une faiblesse dans l'armure de Lewis", analyse Brawn. "Il paraît parfois émotif à la radio, mais l'équipe sait comment gérer ça grâce au calme de son ingénieur Peter Bonnington. Bono ne se laisse pas décontenancer par ce que dit Lewis et lui donne parfaitement la réplique quand il s'excite trop. Tout le monde dans cette équipe travaille si bien ensemble."

"La victoire de dimanche n'a pas été facile", souligne-t-il, alors que Hamilton s'est qualifié sixième. "Il n'a pas mis la voiture en pole et pris la poudre d'escampette. C'était un week-end difficile pour lui, vu la météo, les conditions et la piste. Clairement, ça ne convenait pas à Mercedes initialement, mais ils se sont mis au travail et y ont réfléchi. Il est remonté de plus loin sur la grille cette fois."

C'est en tout cas à bientôt 36 ans que Hamilton a remporté la 94e victoire de sa carrière, lui qui est désormais le plus vieux Champion du monde et le cinquième vainqueur le plus âgé de la Formule 1 au XXIe siècle (derrière Räikkönen, Schumacher, Barrichello et Webber). Brawn conclut : "Il gagne quand il n'a pas de concurrence et il gagne quand il a un grand défi à relever. Il est actuellement à l'apogée de sa carrière. Et je ne sais pas quand est-ce que sa forme va commencer à décliner."

