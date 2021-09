Brawn : Les Qualifs Sprint de Monza ont offert "beaucoup d'action"

En raison d'un cruel manque d'action en piste, les Qualifications Sprint du Grand Prix d'Italie ont été vivement critiquées par les fans sur les réseaux sociaux, et même par certains pilotes. L'évènement a également séparé les rivaux au championnat, Lewis Hamilton et Max Verstappen : qualifiés deuxième et troisième respectivement, le Néerlandais a hérité de la pole position après l'application de la pénalité de Valtteri Bottas et le Britannique de la quatrième place, derrière les deux McLaren.

Mais selon Ross Brawn, les Qualifications Sprint de Monza n'ont pas été décevantes, bien au contraire. Le directeur de la F1 a pris la défense du format, expliquant qu'il a rempli son rôle en proposant une grille de départ différente de celle des qualifications classiques.

"Le week-end dans son ensemble évolue, nous avons un évènement de trois paliers", a déclaré Brawn. "Nous avons une vision différente de la course par rapport à celle que nous pensions avoir après les qualifications de vendredi. C'est donc une bonne chose. C'est un petit peu calme au sommet de la grille, mais de toute manière, cela arrive souvent en course. Il y a eu beaucoup d'action dans le paquet et beaucoup d'action au départ, qui a été formidable. Donc je pense que [les Qualifs Sprint] ont ajouté leur propre touche à cet ensemble."

Brawn s'est également réjoui du choix des pneumatiques beaucoup plus varié que lors du Sprint de Silverstone. Plus de pilotes ont opté pour les gommes tendres, plus performantes mais moins endurantes que les gommes mediums. Et grâce à cette stratégie agressive, les McLaren de Daniel Ricciardo et Lando Norris ont pu se débarrasser de Hamilton, en mediums, dès le départ.

"C'est ce que je veux dire lorsque je parle de vision différente de la course. McLaren a pris une décision courageuse. En conséquence, ils sont plus hauts sur la grille. Les gens commencent à réaliser ce qu'ils peuvent faire lors du Sprint, donc nous espérons que cela apportera une plus grande diversité", a indiqué Brawn sur l'influence de la stratégie de McLaren sur ses adversaires.

Interrogé par Motorsport.com sur la probable déception des fans concernant la distance entre Verstappen et Hamilton sur la grille, Brawn a répondu : "Cela dépend des fans à qui vous parlez ! [Verstappen et Hamilton] étaient ensembles aujourd'hui. Lewis a pris un mauvais départ, s'il avait pris un mauvais départ en course, ça aurait été fini pour lui. Il a au moins l'opportunité [de remonter en course]."

Ce que le directeur de la F1 ne peut nier, c'est le manque de dépassements sur une piste qui pourtant les favorise. Une solution à ce problème pourrait être l'introduction du nouveau Règlement Technique en 2022.

"Nous sommes optimistes sur le fait que la voiture de l'an prochain aidera beaucoup", a ajouté Brawn au sujet des dépassements. "Mais je dois dire que j'ai été surpris par la difficulté à dépasser, même avec le DRS. Nous avons choisi [Monza] car nous pensions que la piste allait offrir plus d'opportunités mais au fil du Sprint, nous avons vu que cela n'a pas été le cas. Il y aura un vrai pas en avant l'année prochaine."

Les dernières Qualifs Sprint de la saison pourraient se tenir au Brésil, sur le circuit d'Interlagos. Après cela, la F1 devra juger de la pertinence de ce format sur le week-end de Grand Prix, puis le mettre au placard, l'améliorer ou le garder inchangé pour la prochaine saison. "Nous pourrions avoir un Sprint fantastique au Brésil, donc nous voulons juger [le format] sur trois Grands Prix", a précisé Brawn. "Il est probable que les pilotes prennent moins de risques lors de cette épreuve parce qu'ils veulent être là pour la course. C'est dommage que Pierre [Gasly] ait eu son accident mais il a la chance de pouvoir participer à la course. Il ne l'aurait pas eue si son accident s'était produit en course. Il y a donc beaucoup de points positifs sur lesquels nous devons travailler pour l'année prochaine."