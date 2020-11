C'était un 24 novembre : le record de Vettel, les adieux de Webber

Le 24 novembre 2013, les moteurs V8 prenaient la piste en Grand Prix pour la dernière fois : Interlagos accueillait la dernière course de l'ère des groupes propulseurs atmosphériques avant l'arrivée des unités de puissance turbo hybrides en 2014. Course sans enjeu au championnat : Sebastian Vettel avait déjà une avance de 150 points sur Fernando Alonso, ayant été couronné dès le Grand Prix d'Inde. Le pilote Red Bull pouvait néanmoins remporter une historique neuvième victoire consécutive, tandis que son coéquipier Mark Webber, pour sa dernière apparition en Formule 1, avait à cœur d'obtenir son premier succès de la saison.

En qualifications, sous la pluie brésilienne, Webber n'était toutefois que quatrième à plus d'une seconde de son partenaire, ce dernier en pole position pour la neuvième fois de l'année. La course, elle, a été menée et dominée de bout en bout par Vettel, ce malgré un arrêt au stand lors duquel il a perdu une petite dizaine de secondes. Franchissant la ligne d'arrivée avec plus de dix secondes d'avance sur ses rivaux, l'Allemand a égalé un record vieux de 60 ans : les neuf victoires consécutives d'Alberto Ascari de 1952 à 1953. Il a aussi établi une nouvelle référence de 397 points en une saison, laquelle allait être surpassée par Lewis Hamilton en 2018 (408) puis en 2019 (413).

Webber, quant à lui, a chuté à la cinquième place au départ mais n'a pas tardé à dépasser Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Nico Rosberg pour s'emparer de la deuxième position au 13e tour et ne plus la lâcher. L'Australien s'est offert un tour d'honneur unique en enlevant son casque, parcourant ses derniers kilomètres les cheveux au vent… même si ses tympans en ont souffert !

"Ce n'est pas facile d'enlever le HANS du casque, j'ai passé la moitié du tour à essayer de le détacher du côté gauche", relatait Webber juste après l'arrivée. "J'y suis finalement parvenu mais les voitures font un sacré boucan quand on n'a pas de casque, je peux vous le dire ! Il y a toutes les vibrations et on entend beaucoup de choses qu'on ne veut pas entendre, d'où le casque, ça c'est clair."

"Dans ce sport, ce n'est pas toujours facile de montrer la personne qui se trouve derrière le volant. On peut le faire dans bien d'autres sports, mais en Formule 1 on a toujours le casque, donc c'était sympa de revenir aux stands tête nue."

"C'est un vrai plaisir pour moi de finir la course d'aujourd'hui ainsi, sur le podium avec deux pilotes qui peuvent être considérés comme les meilleurs de cette génération [Sebastian Vettel et Fernando Alonso, ndlr]. Je les tiens en très haute estime."

Mark Webber s'est ensuite tourné vers l'Endurance chez Porsche, avec le titre mondial à la clé en 2015, avant de prendre sa retraite fin 2016 à l'âge de 40 ans.

