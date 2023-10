Bridgestone avait proposé "une technologie avancée et innovante" en F1

Discret jusqu'à la décision finale de la FIA et de la Formule 1, Bridgestone a réagi à l'issue de l'appel d'offres pour la fourniture des pneus de 2025 à 2027. Le manufacturier japonais n'est pas parvenu à convaincre les instances de succéder à Pirelli, qui poursuivra son partenariat dans les années à venir, mais la solidité du dossier a souvent été soulignée.

Engagé en Formule 1 de 1997 à 2010, Bridgestone souhaitait faire son retour dans la catégorie reine et, à terme, cette ambition ne semble pas mise de côté. Sur le plan technique, la firme assure qu'elle avait de quoi se donner les moyens de réussir à relever ce défi.

"La F1 est la plateforme de sport automobile la plus prestigieuse au monde et Bridgestone l'a étudiée comme l'une des diverses options permettant de soutenir sa stratégie de sport automobile premium, mondiale et durable", explique un communiqué. "Bridgestone a communiqué de manière sincère et continue avec la FIA et le FOG [Formula One Group] concernant l'appel d'offres pneumatique pour la prochaine période, et a proposé une technologie avancée et innovante, ainsi que des initiatives écologiques."

Bridgestone fait vraisemblablement allusion à la technologie Enliten déjà utilisée pour ses pneus de route, avec un processus de fabrication utilisant une grande proportion de matériaux recyclés (63%), et un produit qui réduit la résistance au roulement tout en étant plus léger. Le manufacturier précise d'ailleurs que sa candidature a bénéficié de retours techniques positifs de la part de la FIA et de la F1.

"Bridgestone ne sera pas en mesure de soutenir la F1 cette fois-ci mais le processus a reçu une reconnaissance positive de la part de la FIA et du FOG", assure Shuichi Ishibashi, directeur international de Bridgestone, tout en évoquant des perspectives d'avenir qui ne ferment certainement pas la porte à la catégorie reine, ni à d'autres championnats.

"Bridgestone continuera de pousser avec passion sa technologie et son innovation à travers le laboratoire mobile et d'essai qu'offre le sport automobile, en renforçant sa recherche d'activités sportives mondiales et premium. Grâce au sport automobile, Bridgestone s'efforcera de respecter son engagement en matière d'émotion décrit dans Bridgestone E8 : 'Inspirer l'enthousiasme et répandre la joie dans le monde de la mobilité'."

Le nouveau contrat décroché par Pirelli court jusqu'à l'issue de la saison 2027, avec une option pour 2028. La tendance évoque la probabilité d'un retrait de la firme italienne après cette période, ce qui pourrait alors placer Bridgestone en position favorable pour le prochain appel d'offres.