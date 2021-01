Brivio pourrait quitter le MotoGP et Suzuki pour Alpine et la F1

Davide Brivio est un personnage énormément respecté en MotoGP, où ses récents succès avec Suzuki ont fait suite à plusieurs titres mondiaux décrochés avec Yamaha. Si aucune confirmation officielle n'est intervenue concernant son éventuel départ de chez Suzuki, des sources ont indiqué que le voir rejoindre la direction d'Alpine était une option existante.

Les rumeurs s'amplifient autour d'une réorganisation du management d'Alpine, où Cyril Abiteboul pourrait évoluer vers un rôle supérieur au sein de la direction de la marque. Cela ouvrirait la porte à Marcin Budkowski pour devenir directeur de l'écurie, et à Davide Brivio pour endosser un rôle de directeur général supervisant plus largement les opérations. Contacté par Motorsport.com, Renault a refusé de faire le moindre commentaire sur la question alors que se prépare le changement d'identité de son écurie de Formule 1.

Alpine F1 Team fait l'objet d'une forte attention de la part de Luca de Meo, PDG du groupe Renault, avec le désir de relancer le constructeur français. Cyril Abiteboul a été chargé d'échafauder un plan précis pour Alpine et, lorsqu'il évoquait l'avenir l'an dernier, il avait indiqué n'avoir aucune garantie de rester à la tête de l'équipe au-delà de 2020. "C'est une mission que j'ai débutée", confiait-il. "Une partie de cette mission sera évidemment de faire des propositions pour la structure, que je ne veux absolument pas commenter ici et maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est que je reste dans le contexte de cette mission jusqu'à la fin de l'année [2020], pleinement investi dans mon rôle de directeur d'équipe."

Luca de Meo avait quant à lui insisté sur le fait que la personne qui serait en charge d'Alpine au sein du groupe Renault devrait pouvoir s'y consacrer intégralement. "Nous devons simplifier la chaîne de commande", expliquait-il en marge du Grand Prix d'Italie en septembre dernier. "Nous devons avoir des responsabilités pour les différentes parties. C'est une chose de développer un réseau de distributeurs, c'en est une autre de diriger une écurie de Formule 1, donc il faut quelqu'un qui gère tout ça. Mais croyez-nous, nous pouvons organiser ça. Nous le faisons avec d'autres marques, et Cyril fait partie de l'histoire, il en fait grandement partie."

L'arrivée de Davide Brivio en F1 serait une surprise, mais l'Italien a déjà une histoire commune avec Luca de Meo puisqu'ils ont travaillé ensemble à la tête de Yamaha en MotoGP. Brivio était le team manager de l'équipe japonaise à l'époque où elle était sponsorisée par Fiat, de 2007 à 2010. De Meo était quant à lui le directeur marketing de la marque italienne.

Brivio a débuté sa carrière avec Yamaha en World Superbike en 1990. Il est resté au sein du constructeur japonais lors de son arrivée en MotoGP en 2002 et a joué un rôle essentiel pour recruter Valentino Rossi en 2004. Il en est resté le team manager jusqu'en 2010. En 2013, Brivio a décidé de reprendre un rôle plus important dans une équipe et a pris la direction de Suzuki, qui préparait son retour en MotoGP. Il a aidé l'équipe à conquérir sa première victoire en 2016, à la faire progresser, et à décrocher en 2020 le titre mondial avec Joan Mir.