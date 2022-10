Brown : D'autres que Ricciardo "auraient rejeté la faute sur quelqu'un"

Daniel Ricciardo ne sera pas en Formule 1 la saison prochaine. Son sourire inimitable manquera à coup sûr au paddock, tout comme sa sympathie, mais ses difficultés croissantes chez McLaren ont accouché d'un divorce acté durant l'été pour faire place nette à Oscar Piastri. Le fruit d'un constat commun autour de l'échec sportif de la collaboration avec l'écurie de Woking. Zak Brown reconnaît une décision compliquée à prendre mais pour laquelle les sentiments ont été mis de côté, louant au passage le comportement exemplaire de celui qui a tout de même ramené la structure anglaise sur la plus haute marche du podium, à Monza en 2021.

"Il faut gérer ça de la manière qu'on pense être la meilleure dans l'intérêt de l'équipe", justifie le PDG de McLaren Racing auprès de Speedcafe. "Ce n'était pas une décision facile, ce n'était pas une décision prise du jour au lendemain. C'est quelque chose dont on a parlé avec lui pendant plusieurs mois parce qu'en fin de compte, je pense qu'aucun de nous n'a obtenu les résultats espérés. On a estimé qu'on s'était donné suffisamment de temps, des deux côtés, pour arriver à la conclusion que, pour une raison ou une autre, ça ne marchait pas et qu'il fallait changer quelque chose. C'était très difficile car en tant que partenaire, c'est un type formidable, mais on ne peut pas prendre de décision en se basant sur qui est un ami ou qui ne l'est pas."

"Il a été génial. Du premier jour jusqu'à maintenant, la manière dont il s'est conduit, la maturité dont il a fait preuve dans nos discussions, la façon dont il a géré les médias et les relations avec l'équipe : il n'a jamais rejeté la faute sur quelqu'un, ce que beaucoup de pilotes feraient, je pense. Il faut juste admettre que ça ne marchait pas et on a respecté notre désir de changer, en trouvant une solution très amiable et amicale."

S'il a fait fi des éventuels remords pour saisir l'opportunité du recrutement d'Oscar Piastri, Zak Brown n'en est pas moins déçu de voir Daniel Ricciardo sans volant en 2023. Une situation partiellement voulue par l'Australien selon son futur ex-patron, qui évoque des options qu'il n'a selon lui pas souhaité envisager.

"Je pense être comme tout le monde, déçu qu'il ne soit pas sur la grille, car il est génial pour la F1 et il veut courir", souligne Zak Brown. "Il aurait probablement pu rouler pour Williams ou Haas, c'est ce que je pense, en spéculant sur le fait qu'il ne veut pas piloter pour une équipe qui est neuvième ou dixième du championnat, et je le comprends compte tenu de son palmarès. Espérons qu'il reviendra en 2024, et je pense qu'il a dit que c'était ce qu'il voulait."