Brown : La domination de Verstappen n'a pas rendu la saison ennuyeuse

La saison 2022 a été celle de tous les succès pour Max Verstappen et Red Bull. En dépit d'un démarrage difficile, le duo a écrasé le championnat pour s'emparer des deux titres mondiaux bien avant la manche finale. Verstappen a par ailleurs conquis quinze victoires, dont neuf sur les onze épreuves de la deuxième partie de saison, ce qui est un nouveau record dans la discipline.

Et le rythme infernal imposé par Verstappen au volant de sa RB18 n'a pu être tenu par un autre pilote, Charles Leclerc ayant brièvement fait illusion en début de campagne avant d'être touché par une mauvaise fiabilité, des erreurs stratégiques et une stagnation des performances de sa Ferrari. Les attentes étaient néanmoins différentes avant le début de saison, avec l'espoir d'un resserrement du peloton via l'introduction d'une nouvelle réglementation technique.

Pourtant, Zak Brown estime qu'il n'y a pas de raison d'être déçu de la saison 2022 et de la facilité avec laquelle Verstappen a cueilli son deuxième titre puisque le spectacle sur la piste s'est amélioré.

"Il semble que les courses ont été meilleures", a indiqué le PDG de McLaren. "Je pense que tout le monde était préoccupé par le fait que les voitures allaient se ressembler. Ce n'est certainement pas le cas, il y a beaucoup de concepts différents. Les nouvelles règles ont toujours besoin d'être peaufinées mais je pense que nous avons plutôt bien fait les choses. Les courses ont été passionnantes cette année. Compte tenu de la domination de Max, nous pourrions penser que la saison a été ennuyeuse sur le papier [mais] nous n'avons pas cette impression. Je pense que toutes les courses ont été géniales."

Les performances de McLaren ont chuté par rapport à celles de la saison 2021, lors de laquelle l'équipe de Woking avait signé un doublé au Grand Prix d'Italie et concurrencé Ferrari pour la troisième place du championnat constructeurs. McLaren n'a pu prendre que la cinquième position cette année, or Brown retient plusieurs points positifs.

"[Nous avons] appris beaucoup, [il y a eu] beaucoup de hauts et de bas", a-t-il ajouté. "Nous n'avons pas été aussi compétitifs que l'an dernier mais je pense que nous avons formé une meilleure équipe cette année. Nous sommes plus solides sur le plan opérationnel, nos arrêts au stand sont meilleurs, nos investissements sont bientôt finalisés. Je pense donc que nous avons beaucoup appris."