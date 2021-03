Brown verrait bien un duo Verstappen-Russell chez Mercedes

Zak Brown estime que la probabilité la plus forte est de voir un duo formé par Max Verstappen et George Russell chez Mercedes en 2022. Le PDG de McLaren Racing s'est laissé aller à ce pronostic, alors que les interrogations concernant le line-up de l'écurie Championne du monde en vue de l'année prochaine risquent de s'intensifier au cours de la saison. À l'heure actuelle, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sont tous les deux sous contrat avec l'écurie de Brackley pour 2021, mais pas au-delà.

Même si Hamilton assure qu'il n'aborde pas l'année qui vient avec le sentiment que ce soit la dernière, les spéculations sur une hypothétique retraite ne cesseront que lorsqu'un accord sera trouvé. Il y a aussi, derrière le Britannique, la poussée du protégé de Mercedes, George Russell, qui avait fait forte impression en remplaçant son compatriote au Grand Prix de Sakhir l'an passé. Enfin, que décidera Toto Wolff pour l'avenir de Valtteri Bottas, souvent critiqué pour la manière dont il est dominé par le septuple Champion du monde ?

Pour Zak Brown, il faut ajouter à cela que si Mercedes doit se tourner vers d'autres solutions, tenter de recruter Max Verstappen deviendrait une priorité. Brown fait notamment allusion aux clauses de performances qui pourraient libérer Verstappen de son contrat chez Red Bull, malgré un bail qui court jusque fin 2023.

"Il me semble que ce serait le choix logique pour Mercedes", estime Brown. "Tout en sachant les relations entre George et Mercedes, et qu'il sera en fin de contrat [chez Williams] en fin d'année, il y a Lewis qui a un contrat d'un an et il y a Max qui, je crois, est libre en fin d'année. Que ça se produise ou non, et je n'essaie pas de forcer la chose, c'est un peu ce qui semble devoir arriver selon moi", insiste Brown. "Je pense que ce serait une décision de bon sens de la part de Toto, mais je n'ai aucune idée de si c'est ce qui va se passer."

Le mois dernier, en marge de la prolongation de contrat d'une seule année annoncée entre Mercedes et Lewis Hamilton, Toto Wolff n'avait pas caché que Max Verstappen pourrait devenir une cible de choix, mais uniquement dans un second temps, en cas d'échec pour trouver un accord avec les pilotes actuels. "Max est clairement un jeune pilote incroyable, qui sera dans le viseur de tout le monde à l'avenir", admettait l'Autrichien. "Mais comme je l'ai dit auparavant, nous ne flirtons avec personne en externe avant d'avoir une compréhension claire de ce que nous faisons avec nos deux pilotes."