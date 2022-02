Brown : O'Ward doit être sacré en IndyCar pour aller en F1

L'an dernier, Patricio O'Ward et Zak Brown ont passé un accord : si le pilote Arrow McLaren SP remportait sa première course en IndyCar, son patron lui offrirait une place au volant de la McLaren MCL35M de Formule 1 pour les essais de jeunes pilotes d'Abu Dhabi. Il n'a fallu que quatre courses pour que le Mexicain triomphe et, fidèle à sa promesse, Brown lui a donné une chance en catégorie reine sept mois plus tard.

À la suite de ce galop d'essai, qui s'est conclu avec le quatrième meilleur temps de la journée, un O'Ward très emballé a expliqué qu'il avait devant lui deux ans pour atteindre la F1. Et pour que le rêve du Mexicain devienne réalité, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, selon Brown. Le PDG de McLaren Racing a estimé qu'un sacre en IndyCar serait le meilleur moyen pour O'Ward de prétendre à un volant.

"C'est exactement ce que je lui ai dit, le chemin le plus rapide jusqu'à la F1 est de faire ce que Juan Pablo Montoya ou Alex Zanardi ou Jacques Villeneuve ou Michael Andretti ont fait : gagner en IndyCar", a-t-il indiqué. "Ce sera [sa] meilleure chance d'aller en F1. [O'Ward] est incroyablement talentueux. Il a une super personnalité. Je pense qu'il a ce qu'il faut, du point de vue du talent pur, pour être un pilote de Formule 1."

À Abu Dhabi, O'Ward a bouclé 92 tours au volant de la McLaren

"La Formule 1 est évidemment une discipline très différente, donc il a beaucoup à apprendre, avec tous les boutons par exemple. Mais c'est certain qu'il [apprendra]. Il doit rester très concentré sur l'IndyCar. Ce sera le meilleur moyen pour lui d'aller en F1. Je pense que son plan [de deux ans] est plutôt correct."

O'Ward a récemment ajouté une belle ligne à son palmarès en s'imposant aux 24 Heures de Daytona dans la catégorie LMP2, avec l'équipe DragonSpeed, aux côtés de Colton Herta, Devlin DeFrancesco et Eric Lux. Cette victoire ne lui rapporte cependant aucun point supplémentaire sur sa Super Licence, nécessaire pour courir en F1. Pour rappel, le Mexicain doit encore inscrire 10 points pour valider son potentiel ticket d'entrée en catégorie reine.