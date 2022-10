Brown : Le plafond doit être sanctionné comme les règles techniques

Alors que des rumeurs animent le paddock depuis la semaine dernière concernant un possible dépassement du plafond budgétaire 2021 par deux écuries – Red Bull et Aston Martin ayant été cités –, la FIA a annoncé qu'elle ne donnerait pas de nouvelles de son processus d'audit et de vérifications avant ce lundi 10 octobre, au lendemain du Grand Prix du Japon.

La saison passée a vu, pour la première fois dans l'histoire de la F1, la mise en place d'un Règlement Financier encadrant le plafond de dépenses imposé aux écuries. Celles-ci ne devaient ainsi pas dépasser une somme avoisinant les 145 millions de dollars. Cette nouvelle limitation est la pierre angulaire du projet que la discipline cherche à mettre en œuvre pour l'avenir, en ayant pour principal objectif de limiter les dépenses des plus grosses structures et donc de permettre aux plus petites d'être moins en retrait, tout en favorisant une plus grande rationalisation des dépenses et donc des économies et/ou des gains supérieurs.

S'exprimant dans le contexte où les yeux restent rivés sur le siège parisien de la FIA, alors qu'elle a repoussé une échéance qu'elle avait elle-même fixée à mercredi dernier, Zak Brown, le PDG de McLaren, a fait part de son incertitude sur cette situation tout en insistant sur la nécessité, selon lui, de traiter toute infraction potentielle avec la sévérité d'une violation technique

"Je n'en sais pas plus que quiconque", a-t-il déclaré, alors qu'il se trouve du côté de Bathurst. "Les certificats étaient censés être délivrés mercredi et ils ont été reportés à lundi, ce qui signifie que pour une raison ou une autre, ils ne sont pas prêts. On peut, en se basant sur les spéculations, supposer qu'une ou deux équipes ne s'y sont pas conformées. Je ne sais pas si c'est le cas."

Le départ du GP de Singapour 2022

"Le plafonnement des coûts est d'une importance cruciale, et nous devons nous assurer qu'il est appliqué [et] si quelqu'un l'a enfreint, que les sanctions appropriées, non seulement financières, mais aussi sportives et techniques, soient mises en place. Si vous dérogez aux règles sur le plan technique [ou] sportif, vous êtes sanctionné, et il devrait en être de même dans le domaine financier. Parce que si quelqu'un a trop dépensé, cela lui donne un avantage injuste sur la piste, et cela doit être traité en conséquence, fermement et rapidement."

Pour rappel, selon le Règlement Financier, une infraction est considérée comme "mineure" à partir du moment où le dépassement représente moins de 5% du plafond, à savoir environ 7 millions de dollars pour 2021. Au-delà (5% ou plus), le dépassement est qualifié d'"important". L'éventail de sanctions possibles varie en fonction de cela, et évidemment de leur gravité et de circonstances atténuantes ou aggravantes.

Dans le cadre d'un dépassement mineur, une ou plusieurs de ces sanctions est possible : réprimande publique, déduction de points au championnat constructeurs ou pilotes pour l'année de l'infraction, suspension lors de plusieurs séances de Grands Prix (hors course), limitation des possibilités de tests aéro ou d'autres types de tests, et réduction du plafond budgétaire. Dans le cadre d'un dépassement important, la réprimande publique est retirée du panel mais s'ajoutent la suspension pour une ou plusieurs épreuves et cette fois en prenant en compte les courses également, ainsi que l'exclusion pure et simple du championnat.

Propos recueillis par Andrew van Leeuwen