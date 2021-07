Burn-out : la FIA devrait avoir d'autres priorités selon Alonso

Le burn-out effectué par Max Verstappen en franchissant la ligne d'arrivée du Grand Prix de Styrie n'a pas été apprécié par tout le monde. Michael Masi, le directeur de course, a averti le pilote Red Bull qu'un tel comportement ne serait pas toléré à l'avenir. L'aspect dangereux de cette célébration évoqué par Masi est compréhensible pour certains, mais l'Australien n'est pas pleinement soutenu chez les pilotes. Ainsi, Fernando Alonso a estimé que la FIA devrait concentrer ses efforts et ses réprimandes sur des questions plus importantes.

"J'aime quand on peut être soi-même et je pense que ce burn-out était beau à regarder", a expliqué le double Champion du monde, spécialiste dans l'exercice. "Même les donuts à Abu Dhabi [en fin de saison], je pense que les fans les aiment, et on en voit beaucoup sur des vidéos, sur les réseaux sociaux, etc. Donc les fans adorent ça."

"Je pense que la FIA devrait être plus attentive sur les limites de la piste. [Au GP de Styrie] j'ai été le seul à dépasser dans le premier virage au départ. Les deux voitures que j'ai dépassées sont sorties de la piste dans ce virage et sont revenues devant moi. Il n'y a pas eu d'avertissement, donc il y a des choses que nous pouvons améliorer du point de vue des fans."

Le pilote au centre du débat, Max Verstappen, a insisté sur le fait qu'il s'était assuré de ne pas créer un danger inutile, néanmoins le Néerlandais ne devrait plus refaire de burn-out à l'avenir. "Je comprends [le manque de] sécurité mais j'ai regardé dans les rétroviseurs, j'ai serré à droite et j'y suis allé doucement", a-t-il expliqué. "Tout le monde était à gauche et j'ai pu faire mon burn-out. D'accord, si ce n'est pas autorisé, je ne le referais pas. Sur le moment, je pensais que c'était vraiment amusant et sûr mais je comprends que [la FIA] ne souhaite pas que cela se reproduise, ce qui me convient parfaitement."

En réprimandant Verstappen après le Grand Prix, la FIA aurait-elle dû également faire la liste des célébrations tolérées ? Amusé par la question, le pilote Red Bull a d'ores et déjà donné quelques pistes : "Le saut à l'élastique ou les combats en cage, ce serait génial. Des backflips avec la voiture ? Je ne sais pas si la FIA aimera cela. Peut-être que l'on pourrait aussi obtenir quelques points bonus avec la meilleure célébration, ce serait super."

