Button sur Piastri : "On ne peut pas se faire d'ennemis si tôt"

Alors que le verdict du Conseil de Reconnaissance des Contrats (CRB) est attendu incessamment au sujet de l'affaire Piastri, Jenson Button s'inquiète pour le jeune loup. Le Champion du monde 2009 sait de quoi il parle : en 2004, il avait tenté de quitter BAR-Honda afin de rejoindre Williams, qui était l'écurie d'usine de BMW. Sans succès : le CRB avait jugé invalide sa tentative de s'extraire de son contrat avec BAR.

Dix-huit ans plus tard, c'est un rookie qui se retrouve au cœur d'un imbroglio, le pilote de réserve Alpine Oscar Piastri ayant signé un contrat avec McLaren pour 2023, quand l'écurie tricolore considère son accord avec le jeune Australien prioritaire quant à une titularisation l'an prochain. Quel que soit le dénouement de ce différend, Button craint que Piastri ait envenimé de manière évitable ses relations avec une partie du paddock.

"J'ai été dans cette situation auparavant : je voulais quitter une écurie et en rejoindre une autre, parce cette écurie était un constructeur et je pensais que c'était ce qu'il fallait faire pour ma carrière. J'ai commis cette erreur auparavant", relate le Britannique sur Sky Sports F1. "Ma carrière n'avait commencé que depuis quelques années quand j'ai commis cette erreur. Le Conseil de Reconnaissance des Contrats a empêché mon transfert, et je suis donc resté chez BAR, qui est devenu Honda, qui est devenu Brawn ! C'était donc la bonne décision."

Jenson Button

"Pour Oscar Piastri, c'est très différent : il n'a jamais fait une seule course en Formule 1 ! Alpine a financé sa formation de pilote, et il répond : 'Vous savez quoi ? Je préfère aller chez eux, je pense que c'est mieux pour ma carrière'. C'est une situation délicate. On ne peut pas se faire d'ennemis si tôt dans sa carrière."

Alpine pourrait jeter son dévolu sur Pierre Gasly pour remplacer Piastri en cas d'accord avec Red Bull pour libérer le Normand de son contrat, et selon Button, un tel choix aurait du sens : "Je pense qu'il est une meilleure option. Il a beaucoup de talent, beaucoup d'expérience en Formule 1, il a connu de grandes équipes – Red Bull, AlphaTauri – et il nous a montré sa constance dans ces équipes. En matière de développement, il est le meilleur pilote pour ce baquet."

"Mais Oscar apporte l'excitation d'avoir tout gagné dans son ascension, il est un si jeune talent qu'il a un long avenir devant lui. Alpine croyait que cet avenir allait s'écrire avec eux. C'est aussi pour ça, à mon avis, que McLaren est enthousiaste à son sujet. Alpine leur a donné une telle opportunité de piloter leur F1 ! Il a probablement plus roulé en F1 cette année que n'importe quel pilote de F1 ! Il est prêt à cet égard, mais en matière d'expérience du travail avec l'équipe en Formule 1, pas tant que ça."