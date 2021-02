BWT reste finalement aux côtés d'Aston Martin F1

Le retour de la marque Aston Martin en Formule 1, probablement avec une livrée principalement de couleur verte, symbole du Royaume-Uni en sports mécaniques, sonnait le glas des livrées roses qui ont marqué les monoplaces conçues par l'usine de Silverstone d'abord sous le nom de Force India en 2017 puis de Racing Point à partir de 2018. Mais finalement, la marque BWT, dont le rose fait partie de l'identité visuelle et qui était le sponsor titre ces quatre dernières saisons (et laissera cette année place à Cognizant), restera bien aux côtés d'Aston Martin.

Ces derniers mois, des discussions ont été menées avec Haas ou encore Williams, comme nous vous le rapportions il y a quelques jours, pour maintenir une implication et surtout une exposition assez forte. Toutefois, BWT et Aston Martin ont finalement fait le choix de prolonger leur collaboration.

Quel impact sur la future livrée ? Visiblement, il sera limité à quelques touches "subtiles", à en croire le communiqué publié ce mercredi. "Alors que le look et le style de la nouvelle équipe qui sera lancée le mercredi 3 mars seront très différents, avec une toute nouvelle couleur de base, la nouvelle d'aujourd'hui garantit que de subtils accents de la marque BWT ainsi que les logos de la marque BWT resteront une caractéristique de la toute nouvelle livrée de l'équipe Aston Martin Cognizant Formula One."

Andreas Weißenbacher, PDG de la firme autrichienne spécialisée dans le traitement de l'eau, a ainsi déclaré : "Je suis fier de continuer à soutenir cette merveilleuse équipe et de commencer un nouveau chapitre avec le retour d'Aston Martin en Formule 1. Ayant vu l'équipe connaître une saison 2020 aussi solide, nous pensons que les années à venir sont pleines de promesses et nous voulons continuer à soutenir le parcours de cette écurie vers l'avant de la grille de départ."

"En plus des succès sur la piste, nous travaillerons avec l'équipe Aston Martin Cognizant Formula One pour atteindre ses objectifs en dehors de la piste en devenant plus durable. Il s'agit de poursuivre le travail entrepris l'année dernière pour réduire l'utilisation de bouteilles jetables sur les circuits, minimiser les déchets plastiques et faciliter le traitement et la consommation d'eau au niveau local."

"En outre, nous sommes impatients de commencer à coopérer avec davantage de personnes de la communauté de la F1 qui sont également convaincues de notre mission de lutte pour une planète sans plastique et qui sont prêtes à diffuser cette mission auprès des gens du monde entier."