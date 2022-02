BWT devient le nouveau sponsor-titre d'Alpine

L'arrivée de l'entreprise autrichienne à Enstone était pressentie, elle est désormais officielle. Après cinq saisons passées chez Aston Martin F1 Team (précédemment Force India et Racing Point), BWT s'engage avec Alpine sur le long terme. Le fournisseur de traitement de l'eau devient à compter de cette année le nouveau sponsor-titre de l'équipe française.

Au-delà des nouveaux stickers posés sur la monoplace de Fernando Alonso et Esteban Ocon, et de l'ajout du rose, couleur liée à BWT, sur la robe bleue d'Alpine, cette association est marquée par la promesse d'une promotion du développement durable. Les deux parties se sont engagées à "travailler ensemble pour analyser leur impact sur la planète et réduire considérablement leur empreinte carbone dans leurs domaines respectifs", précise un communiqué de presse, avec l'élimination de plastiques à usage unique comme première étape.

"Nous sommes ravis d’annoncer que BWT sera le partenaire titre d'Alpine F1 Team pour les prochaines années", commente Cédric Journel, vice-président ventes et marketing d'Alpine. "Les programmes de durabilité d'Alpine et de BWT sont parfaitement alignés sur l'élimination des plastiques à usage unique. Nous sommes donc heureux d'unir nos forces pour convaincre de nombreuses personnes dans le monde, nos collaborateurs, nos partenaires, nos clients et nos fans de réduire leurs déchets plastiques. En parallèle, nous utiliserons l'incroyable plateforme globale offerte par la F1 pour soutenir BWT dans sa lutte contre la distribution inéquitable d'eau potable propre, sûre et saine."

Lutz Hübner, directeur du marketing de BWT, ajoute : "Nous sommes fiers d'intégrer BWT Alpine F1 Team en tant que partenaire titre. Grâce à nos technologies uniques et brevetées de traitement de l'eau ainsi qu'à l'audience globale d'Alpine, nous pourrons 'changer le monde, gorgée par gorgée'. La première étape consistera à créer des zones BWT sans bouteille sur tous les sites Alpine et les Grands Prix. L'union de nos forces pour accroître la sensibilisation et lutter en faveur du développement durable représente un alignement parfait pour BWT et Alpine."

Pour rappel, l'Alpine A522 sera présentée le lundi 21 février au Palais de Tokyo, à Paris, et prendra la piste deux jours plus tard dans le cadre des premiers essais d'avant-saison, sur le circuit de Barcelone.

