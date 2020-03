La F1 donne des pistes : ce que pourrait devenir le calendrier 2020

Après l'annulation in extremis du Grand Prix d'Australie, puis le report des autres manches du début de saison, la Formule 1 travaille sur l'élaboration d'un calendrier modifié. Tout a été chamboulé par le contexte mondial et par la pandémie provoquée par le coronavirus, et les dirigeants de la catégorie reine travaillent désormais sur plusieurs alternatives. Parmi elles, Ross Brawn a confirmé que l'hypothèse d'une trêve estivale sacrifiée était plausible, après un début de saison qui aurait lieu fin mai ou début juin.

Dans l'état actuel des choses, en ce qui concerne l'ouverture de la saison, le rendez-vous de Bakou le 7 juin apparaît comme le plus crédible. Pour le moment, rien n'a été décidé pour les Grands Prix des Pays-Bas, d'Espagne et de Monaco au mois de mai, mais tous les trois sont désormais sous la menace.

"Je pense qu'en retirant la pause du mois d'août, nous nous offrons plusieurs week-ends où nous pouvons organiser un Grand Prix", explique le directeur général de la F1 au micro de Sky Sports. "Je crois que nous pouvons mettre en place un calendrier raisonnable pour le reste de l'année. Il sera différent, mais il préservera un bon nombre de Grands Prix, avec des courses passionnantes. La saison va débuter plus tard, mais je pense qu'elle sera tout aussi spectaculaire."

Si certains Grands Prix pourraient être reprogrammés, trois pourraient toutefois disparaître de manière irrémédiable de la saison 2020 si jamais la saison ne débute pas avant juin : l'Australie, l'Espagne et Monaco. Par ailleurs, afin de parvenir à faire rentrer le nouveau calendrier au chausse-pied dans certaines périodes, la F1 pourrait solliciter la souplesse des équipes dans leurs déplacements ainsi qu'aménager certains week-ends sur deux jours.

"Une chose dont nous avons parlé tourne autour des week-ends sur deux jours", confirme Ross Brawn, "et donc si nous avons trois courses en trois week-ends, ça pourrait être une option. Je crois que cette année, nous avons besoin de flexibilité de la part des équipes, elles doivent nous donner une certaine marge de manœuvre pour faire tout ça. Nous sommes dans des circonstances très inhabituelles et nous devons faire en sorte d'avoir une saison qui offre une bonne opportunité économique aux écuries. C'est certain, ça va démarrer tranquillement. Je suis sûr que les équipes seront souples pour nous permettre d'intégrer tout ça."

Avec toutes les informations du moment prises en considération, voici une ébauche de ce à quoi pourrait ressembler le nouveau calendrier 2020. Il est important de répéter qu'il ne s'agit actuellement que d'hypothèses, alors que la situation évolue encore énormément heure par heure et jour après jour.

Alternative possible du calendrier 2020