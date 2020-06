La F1 dévoile le nouveau calendrier européen pour 2020

Le Grand Prix de Chine, berceau présumé du nouveau coronavirus qui a entraîné la pandémie de COVID-19, avait été le premier à être reporté en février dernier. À la mi-mars, le GP d'Australie avait été annulé à quelques heures du début des essais libres en raison d'un cas positif détecté chez McLaren et qui avait précipité le retrait de l'écurie de l'épreuve. Depuis lors, ce sont huit autres manches de la saison ont été soit reportées, soit annulées.

Pendant ces dernières semaines, et alors que le monde entier se confinait et stoppait les activités sportives pour endiguer la pandémie, la Formule 1 a travaillé à la mise en place d'un calendrier revu et corrigé pour organiser sa reprise. Présentée ce mardi, cette mouture ne comprend pour l'instant que les manches européennes de la saison 2020. Comme Motorsport.com vous l'avait révélé, la saison européenne s'étire du mois de juillet au mois de septembre et va voir un total de huit Grands Prix être organisés sur six circuits différents.

Sans surprise, la campagne s'ouvrira par une double manche sur le Red Bull Ring (avec l'apparition de la dénomination officielle de "Grand Prix de Styrie") suivie une semaine plus tard par le GP de Hongrie, avancé pour l'occasion puisqu'il devait initialement se tenir le 2 août. À cette date, justement, on retrouve la première course sur le tracé de Silverstone, une semaine avant la seconde (le "Grand Prix du 70e Anniversaire"), grâce aux mesures de quarantaine assouplies pour la F1 par le gouvernement britannique. Là encore, il s'agira en fait d'un triptyque puisque le GP d'Espagne, initialement prévu début mai, aura lieu dès le 16 août à Barcelone, pour un GP qui s'annonce très chaud. Enfin, pour conclure ce premier volet européen, les GP de Belgique et l'Italie sont maintenus à leurs dates initiales fin août et début septembre, à une semaine d'intervalle.

Pour la suite de la saison, qui doit normalement se tenir en Asie, dans les Amériques et se terminer dans le Golfe, les choses sont plus incertaines et c'est la raison pour laquelle il n'y a pour le moment pas d'officialisation de dates même si la discipline espère pouvoir arriver à un total de 15 à 18 GP pour une campagne se terminant à la mi-décembre. Plus d'informations sur les courses suivantes seront données "dans les prochaines semaines".

Calendrier officiel du début de saison 2020 de F1

Date Circuit 5 juillet Grand Prix d'Autriche 12 juillet Grand Prix de Styrie 19 juillet Grand Prix de Hongrie 2 août Grand Prix de Grande-Bretagne 9 août Grand Prix du 70e Anniversaire 16 août Grand Prix d'Espagne 30 août Grand Prix de Belgique 6 septembre Grand Prix d'Italie

Chase Carey, le PDG de la F1, a déclaré : "Ces dernières semaines, nous avons travaillé sans relâche avec tous nos partenaires, la FIA et les écuries, afin de créer un calendrier revu pour l'ouverture de saison 2020 nous permettant de redémarrer les courses de la manière la plus sûre possible. Nous sommes heureux de pouvoir présenter aujourd'hui notre calendrier des huit premières courses et attendons avec impatience la publication de notre calendrier complet dans les semaines à venir. Je tiens à remercier tous les promoteurs et partenaires pour leur soutien et leur engagement continu en faveur de la Formule 1."

"Bien que nous prévoyions actuellement que la saison commence sans fans lors de nos courses, nous espérons qu'au cours des prochains mois, la situation nous permettra de les accueillir à nouveau une fois que cela sera possible en toute sécurité, mais nous savons que le retour de la Formule 1 sera un coup de pouce bienvenu pour les fans de sport du monde entier."

