Le calendrier F1 2023 dévoilé avec 24 Grands Prix

La FIA a dévoilé le calendrier 2023 de la Formule 1, qui sera une fois de plus historique puisque ce sont désormais 24 Grands Prix qui seront au menu. Un nouveau record. Ce calendrier a été ratifié par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA lors d'un vote électronique.

Il confirme en premier lieu l'arrivée attendue d'un nouveau Grand Prix sur le sol américain, à savoir celui de Las Vegas, programmé le 18 novembre comme avant-dernière manche du championnat, qui plus est un samedi à titre très exceptionnel. L'annonce valide également le grand retour du Grand Prix de Chine, absent depuis que la pandémie de Covid est survenue en 2020. Le circuit de Shanghaï sera visité par le paddock à une date plutôt classique, à la mi-avril, alors que les concurrents ne s'y sont plus rendus depuis l'édition 2019.

L'ouverture de la saison aura lieu quant à elle le 5 mars 2023 à Bahreïn, pour se conclure le 26 novembre à Abu Dhabi. Sauvé de justesse, le Grand Prix de Belgique change de date et aura lieu à la toute fin du mois de juillet, avant une trêve estivale d'un mois qui précédera le Grand Prix des Pays-Bas, fin août.

Autre retour à noter, celui du Grand Prix du Qatar, qui avait fait son apparition en 2021 mais n'avait pas été programmé en 2022 pour cause de Coupe du monde de football dans le pays. Le circuit de Losail sera de nouveau arpenté lors d'une manche organisée le week-end du 8 octobre 2023.

Redoutés par les écuries mais inévitables avec une manche supplémentaire au calendrier, les enchaînements de trois courses consécutives en autant de week-ends seront au nombre de deux l'an prochain : le premier au printemps avec Émilie-Romagne/Monaco/Espagne, le second à l'automne avec États-Unis/Mexique/Brésil.

S'il n'y aura plus de Grand Prix de France, la FIA et la Formule 1 ont par ailleurs pris soin de ne pas programmer de manche le même week-end que l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans.

"La présence de 24 Grands Prix au calendrier du Championnat du monde de Formule 1 est une preuve supplémentaire de la croissance et de l'attrait de la discipline à l'échelle mondiale", se félicite Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. "L'ajout de nouveaux sites et le maintien d'épreuves traditionnelles soulignent la bonne gestion de la F1 par la FIA. Je suis ravi que nous soyons en mesure de faire découvrir à un plus grand nombre de spectateurs en 2023 la nouvelle ère passionnante de la Formule 1, créée par le règlement 2022 de la FIA. En établissant le calendrier de la F1 pour 2023, les membres du Conseil mondial ont également pris en compte la date des prestigieuses 24 Heures du Mans."

Le calendrier F1 2023

Date Grand Prix Circuit 5 mars Bahreïn Sakhir 19 mars Arabie saoudite Djeddah 2 avril Australie Melbourne 16 avril Chine Shanghaï 30 avril Azerbaïdjan Bakou 7 mai Miami Miami 21 mai Émilie-Romagne Imola 28 mai Monaco Monte-Carlo 4 juin Espagne Barcelone 18 juin Canada Montréal 2 juillet Autriche Spielberg 9 juillet Grande-Bretagne Silverstone 23 juillet Hongrie Budapest 30 juillet Belgique Spa-Francorchamps 27 août Pays-Bas Zandvoort 3 septembre Italie Monza 17 septembre Singapour Marina Bay 24 septembre Japon Suzuka 8 octobre Qatar Losail 22 octobre États-Unis Austin 29 octobre Mexique Mexico 5 novembre Brésil São Paulo 18 novembre Las Vegas Las Vegas 26 novembre Abu Dhabi Yas Marina