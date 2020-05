Calendrier : la F1 ne croit plus à Silverstone et vise Budapest

Le gouvernement britannique doit annoncer ce vendredi les détails de la quarantaine qui sera imposée aux arrivants étrangers sur le territoire. Ceux-ci devront fournir une adresse où ils s'isoleront durant 14 jours, afin de limiter les risques de propagation du nouveau coronavirus. Des contrôles seront effectués et des contraventions de 1000 £ pourront être dressées. Des cas particuliers seront exemptés, par exemple les chauffeurs routiers. Quant à ces restrictions, une fois mises en place elles seront réévaluées toutes les trois semaines.

La Formule 1 espérait obtenir une dérogation pour que son personnel voyageant ne soit pas concerné, s'appuyant par ailleurs sur une politique de dépistage permettant de prouver que chaque personne était négative au COVID-19. Secrétaire d'État au Numérique, à la Culture, aux Médias et au Sport, Oliver Dowden était favorable à cette exception pour la F1 mais le gouvernement britannique a finalement décidé de s'y opposer, craignant la colère d'autres secteurs d'activité.

Lire aussi : Les plans de la F1 pour résoudre le casse-tête de la quarantaine

Jusqu'à présent, le plan de la F1 était d'organiser deux Grands Prix sur le Red Bull Ring, le 5 puis le 12 juillet, avant de faire de même à Silverstone le 26 juillet et le 5 août. Face à l'évolution de la situation, les dirigeants auraient changé leur fusil d'épaule et viseraient la tenue d'un Grand Prix à Budapest ou à Hockenheim dans la foulée du deuxième rendez-vous autrichien.

Hockenheim et le Hungaroring sont tous les deux pressentis pour accueillir ce qui serait alors la troisième manche de la saison 2020. Une autre éventualité serait d'organiser deux courses en Hongrie le 19 et le 26 juillet, d'autant que le tracé magyar ne se trouve qu'à 420 km du Red Bull Ring. Il y aurait alors une pause de deux ou trois semaines avant de se rendre à Hockenheim.

Pour la suite, les derniers travaux menés par les dirigeants de la F1 reposent toujours sur un Grand Prix en Espagne le 23 août, en Belgique le 30 août et en Italie le 6 septembre. Ces dates dépendent de la manière dont Hockenheim pourrait trouver sa place.

"Tout est encore très flou", confie à Motorsport.com une source au sein d'une écurie. "Ce qui est très clair, c'est que toutes les équipes veulent commencer à courir et feront tout ce qui est nécessaire, y compris s'il faut faire quatre week-ends consécutifs et même s'il faut être sur les routes pendant deux mois. Tant qu'il est possible de le faire en toute sécurité."

Propos recueillis par Adam Cooper